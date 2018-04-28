Баланс тижня: вибори відбулися - курс і ціни лихоманить, макропоказники падають

На цьому тижні стали знаковими одразу декілька подій, які засвідчили, що вибори відбулися і громадянам треба повертатися в звичну українську реальність, де ціни на продукти харчування зростають, а коливання курсу національної валюти нагадують кардіограму людини після важких фізичних навантажень.

Хлібу в столиці наказали подешевшати

Погані новини для українців, на цей раз для киян, почалися безпосередньо з понеділка, а саме з повідомлення "Київхліба" про підвищення ціни на хліб. Столична адміністрація одразу звернулась до Антимонопольного комітету та прокуратури з проханням перевірити правомірність таких дій. І звернення зробило свою справу - вже у п'ятницю "Київхліб" заявив про зниження ціни. Проте говорити, що ситуацію з зростанням вартості продовольчих товарів на цьому вичерпано, було б аж занадто необачно. Слід нагадати, що на думку експертів, ціна на соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20%, аби хлібопекарська галузь країни була рентабельною.

Гривня "підтримує" долар. Експерти очікують "делікатної девальвації"

Шоковою подією тижня можна назвати інтригу навколо курсу національної валюти. У вівторок прихильники "девальваційної" моделі розвитку нашої економіки отримали нові чіткі підтвердження своїх прогнозів - долар на міжбанку досяг рівня 8,32 гривні. Востаннє курс гривні до долара сягав позначки понад 8,3 грн/дол. майже 4 роки тому.

НБУ, звичайно ж, почав по-своєму реагувати на ситуацію. Так, у середу регулятор вийшов на міжбанк з купівлею/продажем долара по 7,993/8,05 (грн./дол.), зважаючи на суттєве перевищення попиту на валюту над пропозицією. Між тим, тиждень завершився не менш стрімким падінням "зеленого" - у п'ятницю, 16 листопада, на українському міжбанку торги доларом закрилися на значеннях 8,1900/8,1990 грн/дол.

Також Нацбанк офіційно заговорив про "неминуче поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти". Проте питання, якою саме має бути "курсова гнучкість", поки залишається без відповіді.

Паралельно у деяких ЗМІ з'явилась інформація з посиланням на неназвані джерела в уряді, що Міністерство фінансів і НБУ розробили програму боротьби з валютними спекуляціями адміністративними заходами. Нібито за ініціативою регуляторів українського фінансового ринку буде введено 15% податок на продаж іноземної валюти та 1% відрахування в Пенсійний фонд. У п'ятницю інформація про можливе нововведення була підтверджена чиновниками Нацбанку.

Звичайно, поки що важко говорити, яким буде остаточне рішення з цього приводу, але, без сумніву, воно матиме дуже позитивний вплив на діяльність вже майже законних конвертаційних центрів в Україні.

Курсові пертурбації останнього тижня активізували вже традиційний серед аналітиків дискус про те, яким же буде у майбутньому курс гривня/долар. Зокрема, на думку експертів, до кінця року курс гривні до долара США досягне 8,5 грн/дол. на тлі зниження золотовалютних резервів Національного банку (за січень-жовтень п.р. резерви НБУ знизилися майже на 16%, або на 4 млрд 983 дол.).

Прогнози іноземних аналітиків з цього приводу ще більш "оптимістичні". Наприклад, на думку більшості польських експертів, що займаються аналізом діяльності українських компаній на Варшавській фондовій біржі, зниження курсу гривні до кінця поточного року очікується на 10% - до 8,8 грн/дол. "Очікуємо делікатної девальвації, тобто, не різкої зміни, а поступового сповзання. Дуже сильний консенсус на сьогодні в тому, що до кінця року гривня подешевшає на 10%", - каже аналітик інвестиційного будинку польського BRE Banka Якуб Шкопек, зауваживши, що схожі оцінки дають аналітики інших міжнародних фінансових інститутів.

Економіка заважає покращенню

Не порадували на цьому тижні й макроекономічні новини. Так, згідно з даними про надходження інвестицій у країну, у січні-вересні цього року в нашу економіку іноземні інвестори вклали 4 млрд дол., що на 8,9% менше показника за аналогічний період минулого року. Якщо взяти до уваги оприлюднений на цьому тижні рейтинг кращих країн для ведення бізнесу журналу Forbes, де Україна посіла 104 місце, в той час як Молдова зайняла 92 сходинку, то все стає на свої місця.

Ще одна негативна новина. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні зріс в 1,6 раза - до 6,473 млрд дол. За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-вересня становило 11,475 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 5,002 млрд дол. проти 9,589 млрд дол. і 5,606 млрд дол., відповідно, в січні-вересні 2011 року.

Проте, як стверджують експерти, це ще не межа. Головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан зазначає, що за результатами поточного року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами може досягти 16 млрд доларів. "Хоча неенергетичний імпорт продовжить знижуватися, істотного поліпшення зовнішньоторговельного сальдо в найближчі місяці ми не очікуємо", - сказала експерт. За її словами, у вересні продовжилося зниження експорту сталі, хоча темпи падіння сповільнилися до -11% г/г з -16% в серпні. Падіння обсягів експорту спостерігалося і за іншими ключовими групами товарів, включаючи машинобудування, хімію, і нафтопереробку, але це було частково компенсовано зростанням експорту зерна і соняшникової олії. З боку імпорту, за словами експерта, позитивним сигналом стало скорочення імпорту неенергетичних товарів. На думку Білан, це відбулося завдяки зниженню імпортних поставок продукції машинобудування та хімічної промисловості, однак імпорт споживчих товарів зростав високими темпами на тлі високого внутрішнього споживчого попиту.

Крім того, Держстат повідомив, що спад промвиробництва в жовтні становив 4,2%. А в січні-жовтні порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%, в жовтні ц.р. проти вересня зафіксовано зростання – 5,8%.

Іншими словами, замість обіцяного прогресу в промисловості - конкретне падіння виробництва. Країна мчить на повному ходу в рецесію.

Газ «у пику»

Газові новини цього тижня демонструють, що в України під зиму загострюются "визвольні настрої", і вона активно починає шукати альтернативні джерела "блакитного палива". У «Нафтогазі» заявили, що у 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з РФ до 20 млрд куб. м. Закупівля газу за реверсною схемою з Європи дає змогу «Нафтогазу» економити близько 100 дол. на тисячі кубометрів, що нижче за ціну «Газпрому». Але це тільки початок, обсяги поставок занадто малі, щоб прогнозувати на майбутнє. Як кажуть, «не говори гоп».

Варто додати ще одну новину тижня - ціна на російський газ у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

Але є і приємна газова новина. «Нафтогаз» купує у сінгапурської Keppel FELS Limited дві напівзанурювальні плавучі бурові установки за 1,226 млрд дол.

Експерти позитивно оцінюють плани НАК закупити бурові, які зможуть вести розвідку і буріння свердловин для видобутку газу на середніх глибинах шельфу Чорного моря - до 800 м, і не виключають можливості надалі здавати їх в оренду іншим країнам, які працюють на шельфі Чорного моря.

Залишається тільки одне запитання – а хто за це розрахується, звідки гроші у компанії з мільярдним дефіцитом? У 2011 році на засіданні суду по справі Тимошенко прем»єр-міністр Микола Азаров оцінив «дірку» «Нафтогазу» в 11 млрд грн.

Метал «слабшає»

Варто згадати про металургію – головного постачальника валюти в країну. Здається, її здатності вичерпуються.

Від'ємний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійних підприємств України за 9 місяців 2012 року в 11 разів перевищив показники за аналогічний період 2011 року, досягши 10,964 млрд грн. У "Металургпромі" бідкаються, що навіть у кризовий 2009 рік, за 9 місяців доподатковий збиток галузі був значно кращим від результату нинішнього року.

І до кінця року тенденція навряд чи зміниться на краще: за прогнозом об'єднання металургійних заводів «Металургпром», показники виробництва основних видів метпродукції в грудні ц.р. будуть нижчими, ніж у грудні 2011 року (тоді метпідприємства виробили прокату - 2,55 млн тонн, сталі - 2,759 млн тонн).

Крім того, за 10 місяців ц.р. метпідприємства України збільшили проти аналогічного періоду 2011 р. імпорт залізорудної сировини на 92% - до понад 2,152 млн тонн!

Ось так ми живемо. Наступний тиждень принесе нові новини, хотілося б, позитивні.

Віталій Неборак (УНІАН)