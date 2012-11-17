Конгрес США прийняв "законопроект Магнітського" і скасував поправку Джексона-Веніка

Палата представників Конгресу США прийняла "законопроект Магнітського" і одночасно скасувала торговельну поправку Джексона-Веніка.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, законопроект передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, імовірно відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

Тепер цей документ має розглянути Сенат. Президент США Барак Обама може підписати закон до кінця року, після чого він вступить у дію.

МЗС Росії назвав «зухвало недружнім і провокаційним випадом» прийняття палатою представників Конгресу США "законопроекту Магнітського" і заявив, що відповідні заходи з боку Росії обов'язково підуть.

У коментарі російського відомства наголошується, що "розмовляти з Росією мовою санкцій і ультиматумів" безперспективно, а відповідальність за всі наслідки цього рішення цілком ляже на США.