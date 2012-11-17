Янукович доручив Азарову покращити життя студентів

Президент України Віктор Янукович доручив уряду вжити низку заходів для вирішення актуальних питань студентської молоді та підвищення ролі студентів у розбудові демократичного громадянського суспільства.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Згідно з дорученням глави держави, прем’єр-міністр Микола Азаров має зокрема забезпечити залучення представників студентства до розробки пропозицій щодо формування та реалізації державної молодіжної політики. Йдеться в тому числі про обговорення та доопрацювання проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту», розгляд питань щодо запровадження нових організаційних і фінансово-кредитних механізмів забезпечення молоді житлом.

Уряд також має забезпечити доопрацювання за участю молодіжних (у тому числі студентських) громадських організацій та органів студентського самоврядування та внесення в установленому порядку проекту Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року.

Крім того, Кабінет міністрів має з урахуванням сучасних потреб переглянути розміри академічних стипендій та встановити обгрунтовану різницю між звичайною академічною стипендією та її підвищеним розміром.

Відповідно до доручення глави держави, уряд та Київська міська держадміністрація також мають прискорити вирішення питання щодо надання в Києві приміщення для розміщення Будинку молоді України та створення на його базі міжнародного молодіжного центру.

У документі йдеться також про необхідність опрацювання за участю Всеукраїнської молодіжної ГО «Студентська республіка» та інших молодіжних організацій питання створення у Криму міжнародного студентського центру як закладу оздоровлення та відпочинку молоді, розвитку міжнародного діалогу студентства.