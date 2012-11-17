Росія обіцяє США жорстку відповідь на «законопроект Магнітського»

МЗС РФ назвав зухвало недружнім і провокаційним випадом прийняття палатою представників конгресу США "законопроекту Магнітського".

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Прийняте палатою представників американського конгресу рішення схвалити антиросійську законодавчу ініціативу, відповідно до якої вводяться візові та фінансові санкції стосовно громадян нашої країни, - це зухвало недружній і провокаційний випад. Конгресмени не прислухалися до неодноразових попереджень, що даний крок негативно позначиться на загальній атмосфері російсько-американських відносин і не залишиться без жорсткої відповіді з нашого боку ", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ. Палата представників затвердила в п'ятницю 35-сторінковий документ, який складається з чотирьох частин.

Перші три присвячені питанням торговельних відносин з Росією, остання - правозахисної тематики та розповідає про долю померлого з СІЗО юриста Сергія Магнітського.

Сенатський варіант законопроекту аналогічний за змістом "торговельної" частини, однак більш докладно регламентує процес запровадження візових санкцій і складання списку чиновників-порушників прав людини.

Одночасно з цим законом було прийнято рішення про скасування обмежувальної торгової поправки Джексона-Веніка. "Якщо хтось в конгресі вважає, що з Росією можна розмовляти мовою санкцій і ультиматумів, змінюючи застарілу антирадянську поправку Джексона-Веніка на її нове видання під прикриттям "турботи" про права людини, то такий розрахунок не має перспектив.

Радимо американським законодавцям придивитися до непривабливої ​​картини з дотриманням прав людини в самих США ", - наголошується в повідомленні.

У МЗС РФ заявили, що мають намір говорити "про узаконені тортури в спецв'язниці ЦРУ, викрадення агентами спецслужб іноземних громадян, безстрокове утримання без суду ув'язнених на базі в Гуантанамо" до тих пір, поки хоч щось з цього "не почне осідати у свідомості американських політиків, що взяли за правило цинічно повчати інших ".

"Ми відкриті для чесного діалогу та розвитку взаємовигідного співробітництва на принципах рівноправності, невтручання у внутрішні справи і реальної поваги інтересів один одного. Саме ці принципи, власне, і підриває схвалена конгресменами ініціатива", - додали в міністерстві.

У МЗС РФ висловили сподівання, що американська виконавча влада "віддає собі звіт про ті згубні наслідки", до яких можуть призвести дії недоброзичливців і супротивників двосторонньої взаємодії.

"Ілюзій бути не повинно: відповідні заходи з нашого боку обов'язково підуть, і відповідальність за це цілком ляже на США", - підкреслюється в повідомленні.