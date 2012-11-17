Глави МЗС ЄС обговорять 19 листопада ситуацію навколо Сектора Газа

Ситуацію з ескалацією напруженості на Близькому Сході обговорять 19 листопада на зустрічі в Брюсселі глави МЗС 27 країн Євросоюзу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон.

Очікується, що за підсумками обговорення буде прийнято заяву.

Масовані бомбардування ізраїльськими військами сектора Газа поновилися в суботу вранці на тлі підготовки до можливого наземного вторгнення в анклав. У п'ятницю ізраїльські війська в рамках операції "Хмарний стовп" нанесли по сектору Газа понад 200 ударів, у яких загинули 11 палестинців, як мирні жителі, так і бойовики. Загальна кількість жертв за три дні ізраїльської операції зросла до 29 осіб.

Глава дипломатії Євросоюзу К.Ештон назвала в п'ятницю "абсолютно неприйнятними" ракетний обстріл Ізраїлю палестинськими бойовиками, й, разом із тим, закликала Ізраїль відповідати адекватно. Глава європейської дипломатії також обговорювала ситуацію з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, генсеком ООН Пан Гі Муном і представниками кабінету Президента Єгипту.