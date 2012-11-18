Анонс на 19 листопада

* Круглий стіл на тему: «Реформування ринку електроенергії в Україні», присвячений обговоренню Позиційного документу Асоціації «Український ядерний форум» щодо законопроекту «Про засади функціонування ринку електроенергії в Україні». У роботі візьмуть участь представники міністерств, комітетів ВР України, Апарату РНБОУ, підприємств атомно-промислового комплексу, Національного інституту стратегічних досліджень, експертів з питань енергетики, громадських організацій.

* Круглий стіл на тему "Чи проживе Україна без МВФ?". Запрошені: Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ; Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Артем Петренко, журналіст, політконсультант; Олег Мозговий, доктор економічних наук; професор Андрій Гончарук, професор, заст.голови АПУ; Ігор Івасів, професор, директор інституту кредитних відносин КНЕУ.

* Завершиться акредитація на 5-ту національну презентацію Звіту про конкурентоспроможність регіонів України 2012. Оцінка конкурентоспроможності України на національному рівні - це партнерський проект Фонду «Ефективне управління» і Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). У рамках презентації буде представлено підхід до визначення індексу глобальної конкурентоспроможності економіки країни, а також результати дослідження конкурентоспроможності регіонів України. Презентацію проведуть представник ВЕФ і співробітники Фонду «Ефективне управління».

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