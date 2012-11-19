ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Кінах першим заявив про кризу, що насувається на Україну» пише: голова Українського союзу промисловців і підприємців застерігає, що на Україну чекає нова поглиблена криза...

http://delo.ua/ukraine/kinah-pervym-zajavil-o-nadvigajuschemsja-krizise-v-ukraine-190221/

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«Дело» в публікації «У Верховній Раді вже не буде «друзів Росії» пише: через місяць в Україні розпочне роботу нова Верховна Рада. Її відмінною рисою можна назвати відсутність партнерських щодо Росії політичних сил. Така ситуація склалася вперше...

http://delo.ua/ukraine/v-verhovnoj-rade-uzhe-ne-budet-druzej-rossii-190219/

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Також «Дело» в публікації «Податкова готується зобов'язати всіх українців декларувати доходи» пише: глава ДПСУ Олександр Клименко повідомив, що податкова технічно готова приймати податкові декларації від усіх українців, проте необхідно вирішити проблему мотивації громадян, показавши їм вигоди добровільної сплати податків...

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-gotovitsja-objazat-vseh-ukraincev-deklarirovat-dohody-190189/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Зерно рубають під корінь», в якому пише: українські зернотрейдери можуть позбутися свого найбільшого ринку збуту. Єгипетський держоператор GASC має намір виключити країну зі списку імпортерів у 2013 році через загрозу введення заборони на експорт пшениці з України з 1 грудня. Українська влада наразі не робили певних заяв щодо цього, але зернотрейдери відзначають, що експортувати пшеницю вже стало складніше. До того ж обсяг експорту наблизився до критичного, і його подальше зростання загрожує продовольчій безпеці країни...

http://www.kommersant.ua/doc/2070210

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ втрачає в обсягах», у якому пише: Україна продовжує скорочувати закупівлі газу в Росії. Як заявили в п'ятницю в Міненерго, цього року країна купить на півтора мільярда кубометрів менше, ніж очікувалося. А наступного року взагалі може скоротити імпорт газу з РФ до рекордно низького рівня - 20 млрд кубометрів. Рішучість української сторони може підштовхнути «Газпром» до пошуку компромісів у відносинах з нею, говорять експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2070322

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«Сегодня» в публікації «У Києві приїжджаючих позбавляють грошей» пише: заробітчан у столиці запрошують на роботу, а згодом змушують жити в бараках...

http://www.segodnya.ua/criminal/V-Kieve-nabiraet-oboroty-lohotron-dlya-priezzhih.html

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Також «Сегодня» в публікації «Захід зірки на ім'я Юлія» пише: Тимошенко вже не слухаються однопартійці, а Європа не помітила її голодовки. Політологи вважають, що екс-прем'єру може допомогти лише революція, але це майже нереально...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Plany-Timoshenko-ne-otravdalis.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: вибори відбулися - курс і ціни лихоманить, макропоказники падають» пише: минулого тижня стали знаковими відразу кілька подій, які показали, що вибори відбулися і громадянам потрібно повертатися до звичної української реальності, де ціни на продукти харчування зростають, а коливання курсу національної валюти нагадують кардіограму людини після важких фізичних навантажень...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147243

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Малу землю» Брежнєва забудують котеджами» пишуть: до 70-річчя оборони плацдарму під Новоросійськом навколо нього вибудують малоповерхове житло і торгові центри...

http://izvestia.ru/news/539771

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Також «Известия» в публікації «Стоянки «тільки для службових авто» визнали незаконними» пишуть: знаки відомчих парковок «для обраних» почали зникати з центру Москви...

http://izvestia.ru/news/539813

(УНІАН)