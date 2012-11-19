Анонс на 20 листопада

* Відбудеться 5-та національна презентація Звіту про конкурентоспроможність регіонів України 2012. Оцінка конкурентоспроможності України на національному рівні - це партнерський проект Фонду «Ефективне управління» і Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). У рамках презентації буде представлено підхід до визначення індексу глобальної конкурентоспроможності економіки країни, а також результати дослідження конкурентоспроможності регіонів України. Презентацію проведуть представник ВЕФ та співробітники Фонду «Ефективне управління».

* Відбудеться позачергове засідання Громадської ради при Мінприроди України. Порядок денний засідання: Екологічна складова видобутку нетрадиційних видів вуглеводнів в Україні.

* Прес-конференція, присвячена питанням стану молочної галузі в Україні, якості молочних продуктів, а також реалізації програми "Здорові діти - здорова нація", яка проводиться в рамках проекту "Я люблю молоко". Учасники: головний дитячий гастроентеролог МОЗ України Олег Шадрін, голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський; президент Асоціації виробників молока Андрій Дикун, а також представники провідних молокопереробних підприємств.

* Круглий стіл на тему: "Повернення іменних квитків та скасування низки нічних поїздів - плюси і мінуси сучасного стану «Укрзалізниці». Учасники: правозахисник Української Гельсінської спілки з прав людини, автор петиції щодо поліпшення послуг «Укразалізниці» Максим Щербатюк; координатор всеукраїнської ініціативи "Повернути зручні поїзди" від ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив" Ольга Івкіна, заступник голови вільної профспілки Південної залізниці Лариса Українець; юрист вільної профспілки Південної залізниці Костянтин Савлук.

* Відбудеться прес-брифінг на тему: «Тенденції розвитку фінансових ринків і брокерських послуг України», присвячений огляду тенденцій розвитку фінансових ринків і брокерських послуг. Учасники: Наталія Євсєєва, директор Альпарі в Києві, Олександр Михайленко, фінансовий аналітик Альпарі в Києві; Сергій Семенов, директор Вищої школи трейдингу Альпарі Москва.

* У Міжнародному виставковому центрі відбудеться офіційне відкриття XI Міжнародного промислового форуму. Учасники церемонії: члени КМУ, керівництво Держагентства України з управління державними корпоративними правами та майном, УНК «Укрверстатоінструмент» та інших відомств, представники дипломатичного корпусу, почесні гості. Організатор: ТОВ «Міжнародний виставковий центр», за підтримки Держагентства України з управління державними корпоративними правами та майном, УНК «Укрверстатоінструмент».

* Прес-конференція на тему: «Чи допоможе «податок на колодязі» зберегти підземні води в Україні?». Організатор - ГолосUA. Учасники: голова Всеукраїнської екологічної Ліги Тетяна Тимочко, доктор технічних наук Євген Яковлєв, народний депутат, представник фракції КПУ Сергій Гордієнко.

* Прес-конференція на тему: "Реєстрація нерухомості в 2013 році. Комфортний механізм або криза ринку?". Захід проводить портал 3Doma.ua. Учасники: Інна Завальна, перший заступник голови Державної реєстраційної служби України, Андрій Гусельников, аналітик Ліги експертів України; Анжеліка Штукатурова, старший юрист міжнародної юридичної фірми.

* Прес-конференція на тему: "Реформа ЖКГ: в Україні з'явилися перші сертифіковані керуючі житловою нерухомістю", присвячена підсумкам проекту з розробки та впровадження навчальної програми "Керуючий житловою нерухомістю" і проведенню першого пілотного курсу навчання керуючих житловою нерухомістю. Учасники: Віталій Шаповаленко, директор департаменту житлової політики Міністерства регіонального будівництва і ЖКГ України, Олексій Орловський, директор програми "Громадянське суспільство і належне управління" МФ "Відродження"; Володимир Бригилевич, голова правління ГО "Центр досліджень місцевого самоврядування"; Михайло Березовчук, заступник голови правління ГО "Спілка власників житла Києва", головний редактор газети "Твоє житло".

* 20 листопада стартує серія презентацій Національних проектів у 11 містах України, в ході яких громадськість ознайомиться з діяльністю Держінвестпроекту, отримає інформацію про Національні проекти, які будуть реалізовуватися на території України шляхом впровадження проектного підходу в державному управлінні. Під час конференцій у Харкові та Львові буде презентовано інвестиційний Атлас України. Серія презентацій, круглих столів та прес-конференції відбудуться за наступним графіком: Луцьк - 20 листопада, Рівне - 21 листопада, Хмельницький - 22 листопада, Одеса - 23 листопада, Полтава - 26 листопада, Донецьк - 27 листопада, Ужгород - 27 листопада, Запоріжжя - 28 листопада, Сімферополь - 30 листопада, Львів - 03 грудня, Харків - 06 грудня.

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