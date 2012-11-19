Київську міліцію очолив екс-керівник ГУБОЗу Коряк

18:45, 19 листопада 2012
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Сьогодні наказом міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка на посаду начальника ГУ МВС України у місті Києві було призначено Валерія Коряка, який досі обіймав посаду начальника ГУБОЗ МВС України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

В.Коряк змінив на посаді Олексія Крикуна, якого іншим наказом міністра призначено начальником Департаменту громадської безпеки МВС України.

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