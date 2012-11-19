ТОП-10 (19 листопада)

НБУ скоротив терміни повернення валютної виручки з 180 до 90 днів

Нацбанк зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на суму 150 тис. грн і більше

Литвин стверджує, що Кабмін не подасть проект бюджету-2013 в Раду до 20 листопада

Кабмін хоче узгодити з МВФ макропоказники бюджету-2013 - Хорошковський

Кабмін схвалив утилізаційний збір на авто з преференціями для вітчизняних виробників

Депутат від ПР пропонує ввести 15% збір до ПФ з продажу готівкової валюти

Нацбанк запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки

Янукович ветував закон про біометричні паспорти

«Енергоатом» планує залучити кредит у розмірі 120 млн дол.

«Чорноморнафтогаз» залучив у «Сбербанку Росії» кредитну лінію на 465 млн грн

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НБУ скоротив терміни повернення валютної виручки з 180 до 90 днів

Національний банк України (НБУ) скоротив термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів.

Це передбачено в постанові Нацбанку № 475 від 16 листопада 2012 року (реєстрація в Мін'юсті 16 листопада 2012).

"Встановити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені ст. 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», повинні здійснюватися в строк, що не перевищує 90 днів", - йдеться в документі, який набуде чинності з 19 листопада ц.р.

Постановою також визначено, що вимога обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, і в російських рублях.

Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, зокрема безпосередньо Національному банку України, встановлюватиметься окремим розпорядчим документом регулятора.

НБУ визначив, що обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті має здійснюватись без доручення клієнта, не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень у іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.

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Нацбанк зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на суму 150 тис. грн і більше

Національний банк України зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.

Про це йдеться у постанові НБУ №476 від 16 листопада, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» №212 від 17 листопада.

«Встановити терміном на шість місяців вимогу про обов'язковий продаж на міжбанківському валютному ринку України надходжень з-за кордону в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) на суму, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. грн в місяць», - йдеться в постанові.

До того ж в документі наголошується, що ця вимога стосується і надходжень в російських рублях.

Крім того, зазначається, що «виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичної особи на суму, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. грн на місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок одержувача переказу» .

Постанова набуде чинності через 10 днів після дня офіційного опублікування.

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Литвин стверджує, що Кабмін не подасть проект бюджету-2013 в Раду до 20 листопада

Проект державного бюджету України на 2013 рік не надійде до парламенту цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

«Кабінет Міністрів України продовжує напружену роботу над проектом державного бюджету на 2013 рік, і цього тижня він не надійде до Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

За його словами, у зв’язку з цим постає питання: чи є потреба працювати парламенту цілий пленарний тиждень і розглядати 126 питань, внесених до порядку денного.

В.Литвин запропонував, аби парламент визначив першочергові законопроекти, які не викликають заперечень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи з затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд розраховує ухвалити бюджет 2013 до кінця листопада.

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Кабмін хоче узгодити з МВФ макропоказники бюджету-2013 - Хорошковський

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що уряд хоче погоджувати макроекономічні показники, закладені в бюджеті на 2013 рік, у тому числі й з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів Верховної Ради.

За словами В.Хорошковського, «на сьогодні уряд має певні питання щодо макроекономічних показників, і саме в цьому питанні ми хочемо мати спільний погляд, зокрема з нашими кредиторами з МВФ».

«Щойно бюджет буде готовий і Міністерство фінансів представить його уряду, то ми обов'язково його затвердимо, і це означає, що він потрапить до Верховної Ради», - зазначив В.Хорошковський.

Він нагадав, що проект бюджету було внесено до парламенту у визначені Конституцією і законодавством терміни, але після того його було повернуто уряду України.

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Кабмін схвалив утилізаційний збір на авто з преференціями для вітчизняних виробників

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, яким вітчизняним виробникам надаватимуться преференції з його сплати.

Про це УНІАН повідомив міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький.

«Ми затвердили законопроект і затвердили постанову про спрямування його до Верховної Ради», - сказав Е.Ставицький.

Він також повідомив, що документ буде переданий до ВР після того, як робоча група уточнить деякі цифри в документі.

Е.Ставицький уточнив, що утилізаційний збір діятиме на імпортні автомобілі, а вітчизняні виробники одержать преференції.

«На вітчизняні ми також вводимо, але там у нас буде для внутрішнього виробника передбачена спеціальна процедура, як в Європі і Росії, яка дозволятиме надавати деякі преференції для вітчизняного виробника», - сказав Е.Ставицький.

Він висловив сподівання, що закон про введення утилізаційного збору буде ухвалений парламентом і підписаний Президентом до кінця року.

«Сподіваємося, що цього року закінчимо всю процедуру», - сказав Е.Ставицький.

Крім того, він уточнив, що на сьогодні утилізаційний збір на російські автомобілі в Україні не діє, оскільки не були виконані всі процедури з його введення.

«На даному етапі збір не діє», - зазначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд підготував проект постанови, якою дія утилізаційного збору розповсюджується не лише на автомобілі з Росії, але й на імпорт цієї продукції з усіх країн. При цьому, планувалося домовитися з РФ про незастосування цього збору в двосторонній торгівлі шляхом встановлення національних режимів. Проте відповідна міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, так і не була підписана, як планувалося, 28 вересня у рамках проведення самміту глав урядів СНД у Ялті. Постанова про дію утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів не була ухвалена.

З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі і автобуси, що імпортувалися з Росії.

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Депутат від ПР пропонує ввести 15% збір до ПФ з продажу готівкової валюти

Законопроектом, яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти, передбачено, що у разі його ухвалення як закону, він може набути чинності за 60 днів після офіційного оприлюднення. Про це йдеться у тексті законопроекту №11433 від 16 листопада 2012 р. “Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою”, який зареєстрований у Верховній Раді.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект має на меті збільшити надходження до Пенсійного фонду України, зменшити доларизацію економіки і створити правові передумови для збільшення довіри населення країни до національної валюти України.

При цьому, пропонується звільнити від сплати збору операції фізичних осіб з продажу одержаної шляхом переказу з-за кордону України іноземної валюти в сумі, що не перевищує в гривневому еквіваленті 150 тисяч гривень упродовж календарного місяця.

Від сплати збору також звільнятиметься продаж іноземної валюти, яка знімається фізичною особою зі свого депозитного рахунку, якщо термін вкладу був не менш як 30 днів.

Операції з продажу іноземної валюти, одержаної при виплаті купонного доходу і від продажу або погашення казначейських зобов'язань, облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті, також звільняються від сплати 15% збору.

“При цьому, звільнення від сплати збору відбуватиметься лише у випадку, коли належні громадянинові суми в іноземній валюті будуть продані ним за готівкову гривню безпосередньо у момент отримання”, - уточнюється в законопроекті.

На думку експерта інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB Марії Сальникової, введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

«Населення може захотіти проводити менш легальні, але дешеві валютообмінні операції для особистих потреб, і для заощадження своїх коштів, і для використання валюти при виїзді за кордон. І, дійсно, максимального ефекту щодо зміцнення гривні це не принесе, але може бути одним з елементів підтримки гривні», - говорить М.Сальникова.

У свою чергу керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен вважає, що введення подібного роду податку виправдано тільки в одному випадку, якщо «влада дійсно зважилася на реформу монетарної політики, спрямованої на таргетування інфляції, а не політики стабільного обмінного курсу».

Якщо ж Нацбанк має намір продовжити політику фіксованого курсу, то, на думку О.Вальчишена, введення податку буде просто черговим кроком із «закручування гайок», який не має перспективи.

Як повідомляв УНІАН, директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова 16 листопада заявила про те, що введення 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

Довідка УНІАН. Збір з безготівкових і готівкових валютних операцій в Україні був введений у 1998 році як тимчасовий захід. Через кілька років збір до Пенсійного фонду з купівлі-продажу валюти фізособами було скасовано. Проте збір з безготівкових валютних операцій існував до 2011 року. Щоправда, змінювалися лише ставки відрахувань. До 2006 року ця ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, у 2007 р. - до 1%, у 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%.

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Нацбанк запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки

Національний банк України своєю постановою №479 від 16 листопада «Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті» запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки.

«Надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року №34 і в російських рублях, на які поширюються вимоги Постанови №475, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 50 відсотків», - йдеться у постанові Нацбанку №479, текст якої має УНІАН.

Постанова №479 як і постанова №475 набуває чинності з 19 листопада 2012 року та діє протягом 6 місяців з моменту набуття чинності.

Нагадаємо, що постановою №475 від 16 листопада Нацбанк скоротив термін повернення валютної виручки зі 180 до 90 днів.

«Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені ст. 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», повинні здійснюватися в строк, що не перевищує 90 днів», - йдеться в постанові № 475

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень у іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалилала Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.

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Янукович ветував закон про біометричні паспорти

Президент України Віктор Янукович повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон “Про Єдиний державний демографічний реєстр”.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що відповідний закон повернуто з пропозиціями Президента до Верховної Ради 30 жовтня 2012 року, хоч ще станом на 15.00 сьогоднішнього дня на сайті ВР повідомлялося, що даний закон передано на підпис Президенту.

Зараз на сайті парламенту поки що не оприлюднено пропозицій глави держави до даного закону, що передбачає запровадження біометричних електронних паспортів для українців.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про запровадження електронних біометричних паспортів.

За ухвалення в цілому відповідного Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр” проголосували 233 народних депутата з 308, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України. Паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. До паспорта громадянина України вноситься така інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Реєстрі; номер документа; дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа: уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); місце народження; відцифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис особи.

Паспорт громадянина України містить напис українською мовою "Паспорт громадянина України є власністю України".

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідчення водія видається на строк, встановлений відповідно до вимог міжнародних договорів України.

Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.

Розбудова інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

За видачу громадянам паспорта громадянина України, що передбачений цим Законом, вперше державне мито не стягується.

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«Енергоатом» планує залучити кредит у розмірі 120 млн дол.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредит у розмірі 120 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити дві кредитні лінії - 80 млн дол. і 40 млн дол., строком на один рік.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада поточного року компанія «Енергоатом» оголосила тендер на залучення кредиту в розмірі 87,55 млн чеських крон, що приблизно становить 4,4 млн дол.

На початку вересня «Енергоатом» скасував тендер на залучення кредиту в розмірі 340 млн грн через відсутність необхідної кількості заявок.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.

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«Чорноморнафтогаз» залучив у «Сбербанку Росії» кредитну лінію на 465 млн грн

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» залучив у «Дочірнього банку Сбербанку Росії» кредитну лінію лімітом 465 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дана кредитна лінія відкривається з метою поповнення обігових коштів компанії і рефінансування кредитної заборгованості.

Також наголошується, що за користування кредитними коштами у гривні ставка становитиме 40% річних, комісія за відкриття і ведення позикового рахунку становитиме 0,25%, що вцілому становитиме 189,746 млн грн без ПДВ; за користування кредитними коштами в доларах США - 11,5% річних і комісія за відкриття і ведення позикового рахунку становитиме 0,25% - в цілому - 6,929 млн дол. без ПДВ.

Кредит залучається строком на 1 рік.

Договір на надання кредитних послуг був підписаний 12 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У цей час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових та 1 нафтове родовище.

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).

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