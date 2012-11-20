ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Передостання спроба Ради вирішити невирішуване» пише: сьогодні народні депутати шостого скликання або працюватимуть плідно цілий день, або зайдуть у політичний ступор...

http://delo.ua/ukraine/predposlednjaja-popytka-rady-reshit-nereshaemoe-190297/

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«Дело» в публікації «Янукович ветував закон про біометрику: вимагає повернути плату за адмінпослуги до держбюджету» пише: Президент відправив на повторний розгляд закон про державний демографічний реєстр. Серед п'яти його пропозицій - технічні нюанси, закріплення права віруючих відмовитися від чіпів і розподіл коштів від адмінпослуг...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-vetiroval-zakon-o-biometrike-trebuet-vernut-platu-za-190301/

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Також «Дело» в публікації «Експортери будуть здавати 50% валютної виручки - НБУ» пише: Національний банк запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки експортерів протягом шести місяців...

http://delo.ua/finance/eksportery-budut-sdavat-50-valjutnoj-vyruchki-nbu-190304/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гроші в утиль», в якому пише: уряд ініціює запровадження утилізаційного збору на всі імпортні та українські автомобілі. Згідно із законопроектом, сума збору становитиме від 4,73 тис. грн до 448,4 тис. грн залежно від типу і віку машини. У привілейованому становищі виявляться лише вітчизняні виробники, які мають повний цикл виробництва. Вони зможуть самостійно використовувати ці кошти для відкриття утилізаційних потужностей...

http://www.kommersant.ua/doc/2071215

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Енергетиці поклали надбавку», в якому пише: у Міненерго намагаються вирішити проблему браку коштів в енергетиці. На сайті Верховної Ради опублікували законопроект, що пропонує витрачати 3% цільової надбавки до тарифів на електроенергію винятково на потреби паливно-енергетичного комплексу. У міністерстві сподіваються, що це дозволить знайти кошти для реалізації ключових проектів в атомній і гідроенергетиці...

http://www.kommersant.ua/doc/2071224

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«Сегодня» в публікації «Груднева революція Януковича - кого він «піде» з влади» пише: до чергової кадрової революції у владі залишилося щонайбільше місяць. Ротація повинна відбутися до початку роботи нового парламенту, тобто, не пізніше середини грудня...

http://www.segodnya.ua/politics/power/398702.html

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Також «Сегодня» в публікації «Росія готова взяти українця в космос - гроші вперед» пише: для польоту українського космонавта на російський сегмент Міжнародної космічної станції не вистачає 12 мільйонів доларів...

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukrainskiy-kosmos.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Продаж валюти знову оподаткують» пише: в Україні знову збираються запровадити податок на продаж валюти. Таким чином хочуть знизити доларизацію економіки і підвищити довіру населення до гривні. В експертів дієвість заходів, що ухвалюють, викликає сумнів...

http://economics.unian.net/rus/detail/147514

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Ціна на газ залежить від «настрою» української влади» пише: Україна, як і інші європейські країни, має дуже великий шанс виграти «газовий» суд, якщо «Газпром» оскаржить нинішні дії Києва щодо скорочення закупівель. Якби «групи впливу» керувалися винятково інтересами держави, то позов до суду давно би подали і всі крапки над «і» розставили...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147492

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Депутати обмежать використання держслужбовцями iPad та інших гаджетів» пишуть: на їхню думку, застосування чиновниками пристроїв на основі iOS і Android загрожує національній безпеці Росії...

http://izvestia.ru/news/539906

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Також «Известия» в публікації «Держдума дасть відповідь на «список Магнітського» пишуть: до російського списку можуть потрапити причетні до військових операцій в Іраку, Афганістані та Лівії...

http://izvestia.ru/news/539914

(УНІАН)