Сьогодні набуває чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Новим КПК, зокрема скасовується додаткове розслідування кримінальної справи. Кримінальним процесуальним кодексом розширено перелік підстав для затримання особи чи взяття її під варту, обмежуються терміни перебування під вартою у СІЗО: за незначні і середньої тяжкості злочини – до 6 місяців, за тяжкі і особливо тяжкі – до року. Згідно з положеннями нового КПК, адвокати отримують значно більше повноважень. Зокрема, подавати клопотання про виклик свідків чи вилучення якихось документів. До того ж у новому кодексі виключено норму, яка дозволяла залучати до захисту обвинувачених їхніх близьких родичів.

Новий КПК передбачає створення Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Президент України Віктор Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс, а також Закон №4652-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Кримінального процесуального кодексу України».

Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України у ніч на 13 квітня.

Парламент розглядав у другому читанні проект КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення.