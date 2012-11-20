Експерт: саміт Україна-ЄС відбудеться у другій половині лютого

Науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко прогнозує, що саміт Україна-ЄС відбудеться у другій половині лютого 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Сушко сказав на прес-конференції на тему: «Ситуація в Україні очами ЄС: перспективи відносин».

«Саміт, ймовірно, буде проведений у другій половині лютого 2013 року», - сказав він.

За словами експерта, загалом є розуміння того, що непроведення саміту є екстраординарною подією, яка не може виправдовуватися похолоданням у відносинах, яке є сьогодні.

О.Сушко нагадав, що Україна вже переживала похолодання у відносинах з ЄС, зокрема, за часів президентства Леоніда Кучми, проте ніколи це не призводило до скасування самітів. «Тому ці не дуже продумані речі зі зволіканням визначення дати саміту не додають позитиву у відносинах. Я вважаю, що найближчими тижнями ми дізнаємося дату саміту, але інша річ - це наповнення саміту», - додав О.Сушко.

Він зазначив, що Угода про асоціацію на цьому саміті підписана не буде. «У кращому разі, вона буде підписана на саміті Східного партнерства в листопаді наступного року. На мою думку, це найбільш рання дата, коли може бути укладена Угода про асоціацію і це - за найпозитивнішого сценарію», - сказав експерт.

На переконання О.Сушка, нинішній саміт буде «достатньо холодним», на ньому не ухвалять якихось проривних рішень. «Максимум, що можливо стосовно візового діалогу, це те, що Україна може знову заявити, що вона виконала законодавчу частину»,- додав він.

Експерт також не виключає, що буде зроблено заяву щодо Угоди про асоціацію. «Наприклад, що сторони сподіваються найближчими місяцями усунути всі перешкоди. Це максимум, що ми можемо очікувати», - сказав він.

До того О.Сушко зазначив, що саміти Україна-ЄС є рутинною процедурою. «Вони не є якимось святом, ознакою якихось проривів. Це річ, яка проводиться щороку незалежно від політичної атмосфери»,- додав він.

На думку експерта, зволікання з призначенням дати саміту є намаганням влаштувати м'який демарш нинішньому українському керівництву, «показати, що не все добре і багато сподівань не справдилося».

О.Сушко вважає, що на сьогодні немає політичних перешкод для проведення саміту.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміт один раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів.

18 листопада Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що дату саміту Україна-ЄС буде оприлюднено найближчим часом.

«Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов. Найближчими днями будуть оприлюднені дати його проведення», - зазначив дипломат, коментуючи появу низки повідомлень в польських ЗМІ щодо того, що Євросоюз не має мотивації проводити цього разу саміт з Україною.