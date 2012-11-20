Рада ухвалила зміни до закону про захист персональних даних

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" з урахуванням всіх пропозицій Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей закон ухвалили 2 жовтня 2012 року. Однак 24 жовтня Президент України наклав вето на закон і повернув його до ВР зі своїми пропозиціями.

У пропозиціях Президента зазначається, що наділення уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних такими повноваженнями, як здійснення технічного регулювання у сфері захисту персональних даних, організації та проведення оцінки відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів, технічних умов, здійснення оцінки відповідності комплексних систем захисту інформації, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем вимогам щодо захисту персональних даних в принципі не відповідає правовій природі та цілі введення та здійснення технічного регулювання та стандартизації.

Так, відповідно до закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", технічний регламент - це закон України або ухвалений Кабінетом Міністрів України нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких обов'язкове (стаття 1).

У пропозиціях зазначається, що захист персональних даних за своєю природою не пов'язаний ні з захистом життя і здоров'я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охороною навколишнього середовища, природних ресурсів, ні з усуненням перешкод у торгівлі. «За таких обставин введення технічного регулювання та стандартизації у цій сфері не тільки не узгоджується з нормами названого закону, але і є неможливим», - зазначає Президент України.

У пропозиціях сказано, що, зважаючи на неможливість введення технічного регулювання та стандартизації у сфері захисту персональних даних, покладання відповідних повноважень на уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних не узгоджується також зі статтями 9 і 11 Закону України "Про підтвердження відповідності", якими визначено, що підтвердження відповідності та сертифікація проводяться на основі технічних регламентів. Таким чином, наділення уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних повноваженнями з технічного регулювання та стандартизації у сфері захисту персональних даних та впровадження таким способом технічного регулювання та стандартизації у цій сфері неприйнятно.

Президент зазначає, що законом, що надійшов на підпис, частина друга статті 23 Закону України "Про захист персональних даних" доповнюється також пунктом 15, за яким уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних (який за статусом визначений як центральний орган виконавчої влади) наділяється повноваженнями розробляти порядок і вимоги щодо захисту персональних даних в державних інформаційних ресурсах в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. В.Янукович вважає, що вирішення цих питань Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" віднесено до повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. «Так, згідно з названим законом, на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України покладено розроблення порядку та вимог щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом. Зазначені повноваження віднесені до компетенції Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка є центральним органом виконавчої влади і діє у складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України », - зазначає глава держави. Він наголошує, що «реалізація пропонованого положення закону, що надійшов на підпис, призведе до дублювання повноважень органів виконавчої влади, не відповідає принципам освіти, ліквідації та реорганізації центральних органів влади, визначеним статтею 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Тому така пропозиція не може бути підтримана». Він запропонував ці норми із закону вилучити.

Депутати врахували всі зауваження глави держави.