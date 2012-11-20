Саміт Україна-ЄС відкладено через очікування формування нових органів влади в Україні - МЗС

В МЗС України пояснюють причини відкладення саміту Україна–ЄС очікуванням формування нових органів влади в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин сказав, що дата саміту Україна – ЄС буде визначена пізніше.

«Саміт – це великий захід, він потребує серйозної підготовки, тому ми з датою визначимося пізніше, але у нас немає жодних сумнівів в тому, що саміт відбудеться», - сказав О.Волошин. Він зазначив, що ніхто і ніколи в Європейському Союзі не казав, що не буде саміту, оскільки це механізм діалогу, від якого ніхто не відмовляється.

О.Волошин зазначив, що на сьогоднішній день проведення саміту недоцільне. Він нагадав, що європейська сторона хоче провести саміт після повноцінного формування законодавчого органу влади.

«В інформаційному просторі обговорюються і можливі зміни уряду, все що завгодно, тобто в цих умовах проводити саміт - недоцільно», - сказав О.Волошин.

За його словами, коли за найбільш оптимістичним сценарієм будуть вирішені всі ці питання, в Європі вже будуть різдвяні свята, і ніякі заходи вже проводитися не будуть. Потім, за словами О.Волошина, в Україні почнуться новорічні, різдвяні свята, і тому в цей час проведення саміту неможливе.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна і ЄС проводять саміт один раз на рік. Останній саміт відбувся у середині грудня 2011 року в Києві. У цьому році початок роботи над підготовкою до саміту з європейської сторони було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів.

18 листопада Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що дата саміту Україна-ЄС буде оприлюднена найближчим часом.

«Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов. Найближчими днями будуть оприлюднені дати його проведення», - зазначив дипломат, коментуючи появу низки повідомлень у польських ЗМІ про те, що Євросоюз не має мотивації проводити цього разу саміт з Україною.

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