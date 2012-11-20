Анонс на 21 листопада

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса Колеснікова, міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, заступника міністра охорони здоров'я Олександра Толстанова.

* Круглий стіл на тему: «Новий стан ринку землі: чого чекати після 1 січня 2013 року». Організатор - журнал «Деньги». Учасники: О.Краснолуцький, директор Департаменту землеустрою Держагентства земельних ресурсів України; В.Лапа, ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу; Є.Зубченко, старший юрист ЮФ «Лавринович і партнери»; А. Кошиль, президент асоціації «Земельний союз України» ; М.Миркевич, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників; М.Данкевич, редактор вісника «Фермер України»; О.Терещенко, начальник відділу правового забезпечення діяльності Банку Кіпру; О.Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги».

* Круглий стіл на тему: «Забезпечення виконання Програми зайнятості населення м. Києва на 2012-2014 роки з урахуванням новацій Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, в частині організації громадських робіт». Порядок денний: доповідь директора Київського міського центру зайнятості В.Сухомліна: «Ситуація на ринку праці, новації Закону «Про зайнятість населення», дані про громадські роботи в 2012 р., і зміна їх фінансування в 2013р.».; Виступ начальника управління праці та зайнятості ГУ праці та соціального захисту населення Києва В.Соя «Програма зайнятості населення Києва на 2012-2014 рр.»; виступ начальника управління фінансів охорони здоров'я та соціального захисту Головного фінансового управління Києва О.Мороза «Фінансування громадських робіт згідно з новим Законом «Про зайнятість населення».

* Прес-конференція на тему: «Наскільки збідніють українці при оподаткуванні валютних операцій?». Учасники: Олена Сльозко, провідний науковий співробітник відділу валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Юрій Гаврилечко, експерт «Фонду громадської безпеки»; Еpік Найман, фінансовий експерт.

* Українська асоціація інвестиційного бізнесу проведе зустріч експертів фондового ринку з питань оподаткування та представників ЗМІ на тему: «Податковий режим інвестиційних операцій в Україні: що було і як буде». Відбудеться також прес-конференція на тему загроз, які несуть в собі зміни оподаткування на ринку цінних паперів. Учасники: директор Українського інституту розвитку фондового ринку, голова Ради УАІБ Д.Леонов, ген.директор УАІБ А.Рибальченко, ген.директор УКБС Г.Оліфер, президент ПАРД О.Кій, президент ЛСОУ Н. Гудима, голова Комісії УАІБ з питань оподаткування А.Федоренко, директор з моніторингу та аналізу роботи компаній УАІБ Н.Зеленецька, керівник підсекції секції УАІБ «Оподаткування, бухгалтерського обліку, звітності та аудиту» Н.Торопіна.

* Прес-конференція на тему: «Друга хвиля кризи: ТОП-10 професій, яким загрожує скорочення». Учасники: експерт ринку праці, директор порталу Superjob. Герман Овчаренко, почесний президент концерну «Укрросметал», заступник голови Ради Федерації роботодавців України, яка об'єднує понад 8,5 тисяч підприємств, Олексій Мірошниченко. Буде оприлюднено останні дані про ситуацію на світовому та вітчизняному ринку праці, оголошено перелік галузей української економіки і професій, які знаходяться в зоні ризику найбільших скорочень. Експерти оцінять готовність влади та бізнесу до вирішення проблеми зростання безробіття, а також дадуть поради, як врятуватися від звільнення найманим працівникам, а роботодавцям - як ефективно уникнути скорочення штату свого підприємства.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рішення судді Окружного адміністративного суду м.Києва дало старт для рейдерського захоплення ЗАТ «Житомирські ласощі». Учасники: Андрій Семидідько, директор Антирейдерського союзу підприємців України; Світлана Алексєєва, адвокат, представник акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі»; Наталія Мельник, юрист, представник компанії «Дельта Кепітал С.А.». Юристи розкриють юридичну схему захоплення підприємства, назвуть прізвища суддів та перелік суддівських рішень, які призвели до отримання контролю над ЗАТ «Житомирські ласощі» організованою групою осіб, а також розкажуть про ситуацію, що склалася навколо ЗАТ «Житомирські ласощі», яка визнана антрейдерскою робочою групою Житомирської ОДА такою, що має «ознаки рейдерського захоплення». Будуть анонсовані заходи, які планується вжити, для відновлення прав власності американських інвесторів на ЗАТ «Житомирські ласощі »(вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться прес-ланч за участю Дмитра Радіонова, директора ДП «Укрекоресурси». В рамках заходу будуть презентовані: реалізовані ДП «Укрекоресурси» з початку 2012 року проекти; партнерські програми зі збору ПЕТ і батарейок, встановлення першого фандомату в Україні; плани розвитку підприємства і галузі на 2013 рік.

* Прес-конференція на тему: «Україна, РФ, газ, суд: перспективи домовитися». Учасники: незалежний експерт Володимир Саприкін; незалежний експерт Олександр Нарбут.

* Круглий стіл на тему: "Ідеальний обмін валют: експертний брейнстормінг". Питання: існуюча система валютообмінних операцій на українському ринку (роздрібний сегмент); історична зумовленість її формування та недоліки, викликані сьогоднішніми реаліями економіки; спроби внесення змін в існуючу систему валютообмінних операцій: успішні кроки і невдалі рішення; іноземний досвід: приклади вдалих рішень формування системи валютообмінних операцій на закордонних ринках та ін.

* Прес-конференція на тему: «Курс гривні та новації НБУ в умовах девальваційних-інфляційних очікувань». Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків, народний депутат України, Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України.

* Відбудеться засідання Громадської ради при Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України.

* Круглий стіл на тему: «Валютні обмеження і податки: якими будуть наслідки для економіки, громадян і банків?». Захід буде проведено за ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Віталій Хомутинник, голова комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Валерій Прохоренко, заступник голови НБУ; Борис Тимонькін, голова Ради НАБУ, голова правління ПАТ "Укрсоцбанк", Сергій Подрєзов, голова правління АТ "Ощадбанк"; Роман Шпек, старший радник ПАТ "Альфа-банк"(Україна).

* Відбудеться спільне засідання Ради з космічних досліджень НАНУ та Колегії Державного космічного агентства України з нагоди 15-річчя польоту в космос першого космонавта України Героя України Л.Каденюка. У засіданні візьмуть участь представники ГКА України та НАНУ - безпосередніх організаторів польоту українського космонавта в складі міжнародної космічної місії STS-87. У програмі: виступи генерал-майора ВПС України Л.Каденюка, керівника групи українських вчених, зав.відділу Інституту ботаніки ім.М.Холодного Е.Кордюм, радника голови Державного космічного агентства України Е.Кузнєцова та ін. Відбудеться демонстрація короткометражного фільму про політ Л.Каденюка. Головуючий - президент НАНУ Б.Патон.

* Відбудеться відкритий семінар Еріка Наймана на тему: «Чи варто очікувати змін економічної політики в Україні в 2013 році». Теми: Ключові макроекономічні характеристики України за підсумками 2012 року. Необхідність і напрямки можливих змін у фінансовому блоці: Чи перейде НБУ від політики фіксованого валютного курсу до контрольованого плавання; Що буде з процентними ставками по депозитах і кредитах; Наслідки для економіки.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров в Москві проведе робочу зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим. В ході зустрічі передбачається обговорити порядок денний засідання Міжурядової комісії з економічного та торговельного співробітництва. Також сторони обговорять широкий спектр актуальних проблем двосторонніх відносин, зокрема, питання енергетичної співпраці.

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