ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Післявиборчий пасьянс: Азаров - у Раду, Тимошенко - на свободу» пише: від Віктора Януковича очікують найнесподіваніших кадрових рішень при формуванні нового уряду...

http://delo.ua/ukraine/poslevybornyj-pasjans-azarov-v-radu-timoshenko-na-svobodu-190428/

* * *

«Дело» в публікації «Українці платитимуть мито за реєстрацію нерухомості» пише: Верховна Рада запровадила державне мито за реєстрацію права власності на нерухомість. Закон набуде чинності з 1 січня 2013 року...

http://delo.ua/business/ukraincy-budut-platit-poshlinu-za-registraciju-nedvizhimosti-190420/

* * *

Також «Дело» в публікації «Мораторій на продаж землі продовжили до 2016 року» пише: Верховна Рада вкотре продовжила мораторій на продаж сільгоспземель до 1 січня 2016 року...

http://delo.ua/ukraine/moratorij-na-prodazhu-zemli-prodlili-do-2016-goda-190396/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Імпорт обкладуть десятиною», у якому пише: влада серйозно взялася за вирішення проблеми дефіциту іноземної валюти. Щоб уникнути девальвації гривні, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пропонують знизити попит на валюту за допомогою обмеження імпорту товарів. Щоб не допустити зниження резервів НБУ, планується встановити додатковий імпортний збір у розмірі 10% на всі ввезені в країну товари. Експерти вважають, що Кабмін може скористатися таким правом відразу ж після ухвалення закону, але додатковий фіскальний тиск на імпорт здатний призвести до конфлікту із СОТ...

http://www.kommersant.ua/doc/2071981

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Жигулі» тримають марку», у якому пише: власник української пивоварної компанії «Перша приватна броварня» Oasis подав до російського суду на одного з лідерів ринку - компанію «САН ІнБев» - за порушення прав на торговельну марку. Найближчим часом компанія планує відстоювати свої інтереси і в українських судах...

http://www.kommersant.ua/doc/2071886

* * *

«Сегодня» в публікації «Українські банки відмовляються купувати долари» пише: «доларова лихоманка» в Україні пішла на спад, але обміняти валюту як і раніше не так-то просто. Якщо раніше люди вистоювали черги за доларами, а НБУ погрожував санкціями банкам, які «затиснули» валюту, то тепер фінустанови не хочуть розлучатися з гривнею...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukrainskie-banki-otkazyvayutsya-pokupat-dollary.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Новий рік в Україні. Мрії і реальність» подає результати власного дослідження цієї теми...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Novyy-god-v-Ukraine-Mechty-realnost-i-dopolnitelnye-poezda.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Запровадження податку на продаж валюти відклали... ненадовго» пише: в Україні знову збираються запровадити податок на продаж валюти. Таким чином хочуть знизити доларизацію економіки і підвищити довіру населення до гривні. В експертів дієвість заходу, який ухвалюють, викликає сумнів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147526

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Голова правління банку «Надра»: Без адміністративних методів в Україні нічого працювати не буде» пише: Банк «Надра» вже вирішив усі проблеми зі своїми вкладниками і планує відродити активне роздрібне кредитування. Крім того, він вчасно оплачує рефінансування, яке надане під час кризи, і має намір залучити від акціонера додаткові кошти в капітал. Про це і загалом про ситуацію на валютному ринку України в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147583

* * *

Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Кремль зачистить держапарат від корупціонерів заднім числом» пишуть: на російських держслужбовців чекає неприємний сюрприз - поправка про декларації витрат з президентського антикорупційного пакету отримає зворотну силу. Чиновники зобов'язані будуть відзвітувати за оборудки з майном, які здійснювалися ними протягом всього 2012...

http://izvestia.ru/news/539968

* * *

Також «Известия» в публікації «Брати Клички створили економічну імперію за межами України» пишуть: Віталій, старший із братів Кличко, успішно реалізував складний і витратний проект - провів до Верховної Ради свою партію УДАР. Її представники отримали 40 депутатських мандатів. Критики Кличка, проте, звертають увагу на те, що бізнес-інтереси Віталія зосереджені поза Україною, а сам він навіть не сплачує на батьківщині податки...

http://izvestia.ru/news/540011

(УНІАН)