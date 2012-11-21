Сьогодні Азаров у Москві зустрінеться з Медведєвим

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у середу в Москві проведе робочу зустріч з главою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар М.Азарова Віталій Лук'яненко.

Він зазначив, що під час зустрічі планується обговорити порядок денний засідання Міжурядової комісії з економічного та торговельного співробітництва.

«Також сторони обговорять широкий спектр актуальних проблем двосторонніх відносин, зокрема, питання енергетичної співпраці», - сказав В.Лук 'яненко.

Як повідомляв раніше УНІАН, засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії відбудеться в грудні 2012 року.

9 листопада прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв під час телефонної розмови домовилися про проведення найближчим часом чергового засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва і торгівлі.

Раніше планувалося провести чергове засідання Міжурядкомітету з економічного співробітництва в жовтні-листопаді 2013

Останнє засідання цього комітету відбулось в червні 2012 р. у Києві.