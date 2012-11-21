Хорошковський: вступ України до Митного союзу перебуває поза законом

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський наголошує, що питання про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану перебуває поза законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

«Що стосується вступу (до Митного союзу - УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.

За словами першого віце-прем'єра, «усі, хто не виконує законодавство про європейську інтеграцію, ясна річ, перебувають, - поза законом».

Водночас В.Хорошковський зауважив, що Україна не може відмовлятися від взаємовигідних економічних зв'язків зі своїми східними партнерами.

«Економіку ніхто не відміняв, і їсти хочеться щодня. А це означає, з економічного погляду ми не можемо на сьогодні закрити ту історію, той досвід і ті напрацювання, які в нас є в економічній сфері з нашими східними партнерами, і сказати: «Вибачте, ми до вас повертаємося спиною і працюємо лише в одному напрямку», - зазначив В.Хорошковський.

Він наголосив, що це недалекоглядна політика, оскільки співпрацювати необхідно з усіма країнами, і особливо актуальним це питання стає під час світової економічної кризи.

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