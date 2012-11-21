Хорошковський: питання вступу України до Митного союзу - поза законом

Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський наголошує, що питання вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану знаходиться поза законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

«Що стосується вступу (до Митного союзу – УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що у національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.

За словами першого віце-прем’єра, «всі, хто не виконує законодавство щодо європейської інтеграції, зрозуміло, де знаходяться, – поза законом».

Перший віце-прем’єр-міністр прогнозує, що Україна підпише Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у другому півріччі 2013 року.

В.Хорошковський зазначив, що зараз завершується технічна підготовка угоди, в тому числі забезпечується її переклад. Крім технічних моментів, додав В.Хорошковський, існують і політичні моменти, про які українська сторона знає і над якими вона працює.

«Слава Богу, ми почули позитивні сигнали (щодо підписання угоди – УНІАН), наприклад, після зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з керівником польського уряду Дональдом Туском щодо того, що ми маємо серйозні шанси підписати Угоду про асоціацію в наступному році», - сказав В.Хорошковський.

Він звернув увагу на те, що дата остаточно ще не визначена. «Скоріш за все, це буде друга половина 2013 року, але шанс у нас є», - сказав перший віце-прем’єр.

В.Хорошковський зауважив, що українська сторона добре розуміє перепони, які існують щодо підписання цієї угоди, але він висловив переконання, що підписання цієї угоди, особливо в частині запровадження зони вільної торгівлі, вигідне обом сторонам.

Також В.Хорошковський підкреслив, що питання євроінтеграції залишається головним пріоритетом уряду, і на це направлені всі реформи, які проводяться Кабінетом міністрів.

За його словами, сьогодні Україна знаходиться на фінішній прямій виконання інтеграційного плану дій.

Водночас В.Хорошковський зауважив, що Україна не може відмовлятись від взаємовигідних економічних зв’язків зі своїми східними партнерами.

«Економіку ніхто не відміняв, і їсти хочеться щоденно. А це означає, з економічної точки зору ми не можемо на сьогоднішній день закрити ту історію, той досвід і ті напрацювання, які у нас є в економічній сфері з нашими східними партнерами, і сказати: «Вибачте, ми до вас стаємо спинами і працюємо лише в одному напрямку», - зазначив В.Хорошковський.

Він підкреслив, що це недалекоглядна політика, оскільки співпрацювати необхідно з усіма країнами, й особливо актуальним це питання стає в часи світової економічної кризи.

***14 листопада глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив сподівання, що Україна та ЄС зможуть підписати парафовану навесні Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року. У свою чергу А.Меркель заявила, що влада України повинна створити умови, які дозволять підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

"Умов, що Угода про асоціацію може бути підписана, наразі немає, але ми перебуваємо в процесі. Коли справа доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати, якщо будуть створені такі умови", - сказала А.Меркель.

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