Міністр регіонально розвитку та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк підтвердив, що написав заяву про відставку з обійманої посади у зв'язку з обранням народним депутатом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів.

"Заяву Президенту я написав", - заявив А.Близнюк.

Він зазначив, що рішення має бути за главою держави.

"Я себе бачу в роботі, і в парламенті робота, і в уряді робота, я готовий її робити", - додав А.Близнюк.

Зі свого боку міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання, чи писав він заяву про відставку, сказав: "Відповідно до Конституції, неможливо суміщати депутатський мандат з іншою роботою. Є право Президента призначати членів Кабінету міністрів за поданням прем'єра і звільняти без жодних заяв і подань".

Як повідомлялося, за даними ZN.UA, прем'єр-міністр України Микола Азаров подав Президенту України Віктору Януковичу подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

Згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їхню подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№ 1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№ 3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№ 8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник (№ 11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№ 12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№ 15 у списку ПР).

Ще 2 міністри, які пройшли до парламенту за мажоритаркою, Віктор Балога і Петро Порошенко вже заявили, що підуть працювати до парламенту. В.Балога вчора офіційно попрощався з колективом відомства. "У зв'язку з обранням мене народним депутатом України завершується моє перебування на посаді міністра надзвичайних ситуацій України", - написав Балога на офіційному сайті МНС.

За даними газети, В.Янукович має намір провести зустрічі з міністрами, які були обрані депутатами, щоб визначити подальше місце їх роботи - у виконавчій владі або в законодавчій.

Згідно ст.78 Конституції, народні депутати не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі.

Для того, щоб прийняти присягу народного депутата, міністри повинні залишити свої посади в Кабінеті міністрів, надавши до ЦВК до 3 грудня відповідні документи.