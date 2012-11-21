В ЄС кажуть, що Угоду про асоціацію з Україною підпишуть через кілька місяців

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські заявляє, що Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підпишуть через кілька місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу в Києві на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

«Я можу підтвердити, що через декілька місяців ми повинні підписати цю угоду, і потім будемо працювати над введенням його положень», - сказав Я.Томбінські.

Він висловив переконання, що Угода про асоціацію та законодавчі зобов'язання обох сторін повинні бути введені.

«Угода про асоціацію не має бути заморожена або в якійсь момент відкликана. Якщо ми взяли зобов'язання, ми повинні працювати дуже серйозно», - сказав представник ЄС.

Я.Томбінські повідомив, що існує програма дій щодо підписання Угоди про асоціацію протягом 2013 року. Він нагадав, що підписання угоди відкладалося, зокрема, через питання селективної юстиції та правосуддя, що не сприяло реформі судової системи, а також через сумніви щодо виборчого процесу в Україні. Я.Томбінські зазначив, що парламент в контексті Угоди про асоціацію відіграє найважливішу роль, оскільки він повинен проводити величезну роботу в рамках цієї угоди.

За словами Я.Томбінські, Європарламент і парламенти країн ЄС хочуть мати надійного партнера з повним мандатом довіри громадян. За його переконаннями, на сьогодні необхідно провести роботу, щоб дати сигнал, який переконає всіх європейських партнерів, що в Україні вони мають «дуже проєвропейського партнера».

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року сторони парафували угоду.

14 листопада глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив сподівання, що Україна та ЄС зможуть підписати парафовану навесні Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

Зі свого боку, А.Меркель заявила, що влада України повинна створити умови, які дозволять підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

«Умов для того, щоб Угода про асоціацію була підписана, у цей час немає, але ми перебуваємо в процесі. Коли діло доходить до нашої точки зору, ми готові його підписати, якщо будуть створені такі умови», - сказала А.Меркель.