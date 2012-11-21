Табачник написав заяву про відставку і чекає рішення Януковича

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро Табачник написав заяву про відставку в зв'язку з обранням народним депутатом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Безумовно (написав – УНІАН)», - сказав Д.Табачник, відповідаючи на запитання, чи написав він заяву про звільнення з посади.

Крім того, на запитання журналістів, чи працюватиме він у парламенті чи в уряді, і чи подав він документи до Центральної виборчої комісії на реєстрацію його народним депутатом, Д.Табачник сказав: «Відповідно до чинного законодавства, у визначені законом строки. Наразі чекатиму рішення Президента».

Як повідомлялося, за даними ZN.UA, прем'єр-міністр України Микола Азаров представив Президентові України Віктору Януковичу подання про звільнення міністрів, яких було обрано народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

Згадані у поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їх подальшу долю.

У представленому В.Януковичу списку, окрім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесников (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

За даними газети, В.Янукович має намір провести зустрічі з міністрами, яких було обрано депутатами, щоб визначити подальше місце їх роботи – у виконавчій владі чи в законодавчій.

Для того, щоб скласти присягу народного депутата, міністри повинні залишити свої посади в Кабінеті міністрів, надавши до ЦВК до 3 грудня відповідні документи.

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