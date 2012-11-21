Хорошковський каже, що саміт Україна-ЄС відбудеться у лютому

Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський прогнозує, що саміт Україна-ЄС відбудеться в лютому наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Саміт обов’язково буде, ми говоримо не про факт проведення, а лише про дату», - наголосив В.Хорошковський.

Він вважає, що дату саміту перенесли з технічних причин. Тобто, зазначив він, вибори в Україні затягнулися, зокрема затягнувся процес підрахунку голосів, а різдвяні свята в Європі починаються раніше, ніж в Україні, це і призвело до можливого перенесення дати саміту, який мав би відбутися наприкінці поточного року.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміт один раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи з підготовки до саміту з європейського боку затримали з метою дочекатися результатів парламентських виборів.

18 листопада посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що дату саміту Україна-ЄС буде оприлюднено найближчим часом.

У МЗС пояснили причини відкладення саміту Україна–ЄС очікуванням формування нових органів влади в Україні.

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