Київ та Луганська область обмінялись прокурорами
|М.Бескишкий
На посаду прокурора міста Києва призначено Миколу Бескишкого.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відповідний наказ підписав Генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
В повідомленні зазначається, що В.Пшонка представив колективу прокуратури столиці новопризначеного керівника. М.Бескишкий з грудня 2010 року і до останнього часу працював прокурором Луганської області. В повідомленні зазначається, що вітаючи М. Бескишкого з призначенням, В.Пшонка зазначив, що розраховує “на його ініціативність та сумлінність”.
Іншим наказом Генерального прокурора України прокурором Луганської області призначено Анатолія Мельника, який з лютого 2011 року працював на посаді прокурора міста Києва.
Довідка УНІАН:Бескишкий Микола Григорович (Державний радник юстиції 3-го класу)розпочав роботу в органах прокуратури у 1989 році з посади стажиста, працював на керівних посадах – прокурора міста, заступника прокурора області.
М.Бескишкий народився 11 січня 1964 року у с. Терни Краснолиманського району Донецької області.
У 1989 році закінчив Харківський юридичний інститут.
З серпня 1989 року працював стажистом а потім старшим слідчим прокуратури м. Костянтинівка Донецької області.
З лютого 1991 року – старший слідчий прокуратури м. Краматорська Донецької області.
З березня 1994 року – слідчий з особливо важливих справ прокуратури м. Краматорська Донецької області.З червня 1997 року – слідчий з особливо важливих справ прокуратури слідчого управління Донецької області.
В грудні 1997 року – заступник прокурора м. Краматорська Донецької області.
З березня 1999 року – перший заступник прокурора м. Краматорська Донецької області.
В травні 1999 року – прокурор м. Дружківки Донецької області.
З квітня 2002 року – старший прокурор відділу прокуратури Донецької області.
З вересня 2002 року – заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області.
З березня 2004 року – Краматорський природоохоронний міжрайонний прокурор Донецької області.
З грудня 2005 року – прокурор Центрально-Міського району м.Горлівки Донецької області.
З січня 2009 року – заступник прокурора Донецької області.
З грудня 2010 року – прокурор Луганської області.