Київ та Луганська область обмінялись прокурорами

М.Бескишкий

На посаду прокурора міста Києва призначено Миколу Бескишкого.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відповідний наказ підписав Генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

В повідомленні зазначається, що В.Пшонка представив колективу прокуратури столиці новопризначеного керівника. М.Бескишкий з грудня 2010 року і до останнього часу працював прокурором Луганської області. В повідомленні зазначається, що вітаючи М. Бескишкого з призначенням, В.Пшонка зазначив, що розраховує “на його ініціативність та сумлінність”.

Іншим наказом Генерального прокурора України прокурором Луганської області призначено Анатолія Мельника, який з лютого 2011 року працював на посаді прокурора міста Києва.

Довідка УНІАН:Бескишкий Микола Григорович (Державний радник юстиції 3-го класу)розпочав роботу в органах прокуратури у 1989 році з посади стажиста, працював на керівних посадах – прокурора міста, заступника прокурора області.

М.Бескишкий народився 11 січня 1964 року у с. Терни Краснолиманського району Донецької області.

У 1989 році закінчив Харківський юридичний інститут.

З серпня 1989 року працював стажистом а потім старшим слідчим прокуратури м. Костянтинівка Донецької області.

З лютого 1991 року – старший слідчий прокуратури м. Краматорська Донецької області.

З березня 1994 року – слідчий з особливо важливих справ прокуратури м. Краматорська Донецької області.З червня 1997 року – слідчий з особливо важливих справ прокуратури слідчого управління Донецької області.

В грудні 1997 року – заступник прокурора м. Краматорська Донецької області.

З березня 1999 року – перший заступник прокурора м. Краматорська Донецької області.

В травні 1999 року – прокурор м. Дружківки Донецької області.

З квітня 2002 року – старший прокурор відділу прокуратури Донецької області.

З вересня 2002 року – заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області.

З березня 2004 року – Краматорський природоохоронний міжрайонний прокурор Донецької області.

З грудня 2005 року – прокурор Центрально-Міського району м.Горлівки Донецької області.

З січня 2009 року – заступник прокурора Донецької області.

З грудня 2010 року – прокурор Луганської області.