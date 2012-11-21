Анонс на 22 листопада

* Круглий стіл на тему: «Чи стане 2013 рік шансом для української економіки?». Організатор: Інститут Горшеніна. Питання: Стабільність національної валюти і стабільність вітчизняної економіки - знак рівності? Скільки коштуватиме долар? Чого варто очікувати українцям від 2013-го року? Хто дасть Україні позику? Чи достатньо у Нацбанку резервів для подолання можливої економічної кризи? У якому економічному стані Україна зустріне 2013 рік? Наслідки продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Чи зможуть аграрії створити «подушку безпеки» для української економіки? Учасники: Андрій Павловський, народний депутат України (ВО Батьківщина); Оксана Продан, голова ВО малого та середнього бізнесу «Фортеця», кандидат у народні депутати (УДАР); Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ; Ігор Уманський, колишній в.о. міністра фінансів України; Григорій Смітюх, народний депутат України (ПР); Олексій Тимофєєв, ген.директор компанії «Смарт Енерджі».

* Круглий стіл на тему: "Ринок нерухомості після виборів і Євро-2012". Організатори: портал 3Doma.ua і пошуковик Лун.ua. Учасники: Тетяна Семенкова, директор будівельної компанії "Енергополь-Україна", ЖК "Міністерський"; Дмитро Войцех, директор будівельної компанії "Акрополь Груп"; Олександр Павлов, комерційний директор будівельної компанії "Атлант"; Ангеліна Деревльова, заступник директора з маркетингу РК "RiverStone"; Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжного житлового будівництва; Андрій Гусельников, аналітик Ліги експертів України; Андрій Міма, комерційний директор ЛУН.ua та ін.

* Відбудеться прес-конференція голови Комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Національного банку України Юрія Горшкова щодо врегулювання проведення валютних операцій. Національним банком України з метою врегулювання проведення валютних операцій, усунення умов для спекуляцій іноземною валютою, запобігання ажіотажному попиту на іноземну валюту та здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення створено Комітет із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій.

* Круглий стіл на тему: "Економіка України в умовах зовнішніх шоків: нові підходи до вироблення економічної політики". Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Питання: Майбутнє економічного розвитку України: джерела зростання; Дієвість і ефективність інструментів макроекономічної політики для підтримки економічного зростання; Курсова політика: вибір оптимального режиму курсоутворення та ін. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ); Ярослав Жалило, директор економічних програм Національного інституту стратегічних досліджень.

* Інтернет-конференція Олександра Сугоняка, президента Асоціації українських банків, віце-президента Центрально-Євразійської банківської федерації, члена Координаційної Ради банківських асоціацій країн-членів ГУАМ.

* Біля Адміністрації Президента Конгрес Українських Націоналістів разом з Українською Народною Партією, УНА-УНСО, Спілкою офіцерів України вимагатимуть офіційного відновлення Дня Свободи. Під час акції національно-патріотичні партії по-своєму «привітають» Президента зі скасованим святом.

* Офіційне святкування 8-ї річниці Помаранчевої Революції, 2-ї річниці Податкового Майдану та першої річниці Дня Свободи. Ініціатор - Коаліція Учасників Помаранчевої Революції.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63