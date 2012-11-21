Азаров і Медведєв обговорили газове питання і утилізаційний збір на автомобілі

Москва. Прем'єр-міністри України та Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв обговорили «газове питання» і запровадження утилізаційного збору на автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив співробітник прес-служби уряду РФ за підсумками переговорів у вузькому складі.

Як зазначив співробітник прес-служби, ці питання зараз продовжують обговорювати на переговорах у розширеному складі.

З української сторони, окрім прем'єра, у переговорах бере участь міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін, посол України в РФ Володимир Єльченко та інші.

З російської сторони, окрім Д.Медведєва, міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мансуров, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер та інші.

За підсумками переговорів підхід до преси не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, планується, що сьогодні М.Азаров повернеться до Києва.

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