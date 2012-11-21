ТОП-10 (21 листопада)

Fitch присвоїло єврооблігаціям України рейтинг «B»

Світовий банк може погіршити свій прогноз щодо України

Хорошковський каже, що саміт Україна-ЄС відбудеться у лютому

Порошенко: кошти від випуску євробондів підуть на покриття дефіциту бюджету

Хорошковський: вступ України до Митного союзу перебуває поза законом

Медведєв запропонував Азарову обговорити питання членства України в Митному союзі

Азаров виправдався: Хорошковський висловив особисту думку

МВФ радить пустити гривню у вільне плавання після перехідного періоду

НБУ підтримує введення кримінальної відповідальності за незаконні операції з валютою

НБУ вивчає досвід Росії з прив'язки курсової політики до бівалютного кошика

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Fitch присвоїло єврооблігаціям України рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 рейтинг «B».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, єврооблігації мають купонну ставку 7,8%. Рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній валюті. Прогноз за довгостроковим РДЕ - "Стабільний".

У Fitch нагадали, що агентство підтвердило рейтинги України 10 липня 2012.

На думку аналітиків "ІНГ Банк Україна", розміщення урядом України додаткового випуску єврооблігацій на 1,25 млрд дол. може мати позитивний вплив на стан платіжного балансу країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук 10 жовтня ц.р. заявила, що Мінфін до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень і віддаватиме перевагу випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

Раніше, у вересні 2012 року, уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол.

Під час дорозміщення 19 вересня заявки на купівлю євробондів України подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Прибутковість дорозміщення паперів становила тоді 7,46%.

Після цього глава Національного банку України Сергій Арбузов сказав, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках капіталу відкриває Міністерству фінансів України можливість для нових запозичень в обсязі 1-1,5 млрд дол.

Експерти вважають, що здійснення 19 листопаді випуску євробондів дозволяє уряду закрити на найближчий час першочергові потреби в коштах.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може зайняти на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього та внутрішнього боргу Україні наступного року необхідно спрямувати близько 13,7 млрд дол. у порівнянні з 12 млрд дол. у поточному році.

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Світовий банк може погіршити свій прогноз щодо України

Світовий банк може погіршити свій макроекономічний прогноз щодо України за результатами 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час третього українського інвестиційного форуму старший економіст Світового банку в Україні Руслан Піонтковський.

«Остаточні показники по завершенню цього року будуть дещо гіршими, ніж прогнозувалося кілька місяців тому», - зазначив він.

Водночас, за його словами, у листопаді-грудні цього року ситуація в українській економіці дещо покращиться, хоча, за його словами, йдеться про короткострокові коливання. За словами Р.Піонтковського, негативний вплив на українську економіку й надалі матиме негативна світова кон'юнктура, зокрема, зниження цін на сталь, високі ціни на імпортований російський газ, дефіцит бюджету «Нафтогазу України».

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%.

Водночас СБ прогнозує прискорення зростання ВВП України в 2013 і 2014 рр. відповідно до 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також СБ знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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Хорошковський каже, що саміт Україна-ЄС відбудеться у лютому

Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський прогнозує, що саміт Україна-ЄС відбудеться в лютому наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Саміт обов’язково буде, ми говоримо не про факт проведення, а лише про дату», - наголосив В.Хорошковський.

Він вважає, що дату саміту перенесли з технічних причин. Тобто, зазначив він, вибори в Україні затягнулися, зокрема затягнувся процес підрахунку голосів, а різдвяні свята в Європі починаються раніше, ніж в Україні, це і призвело до можливого перенесення дати саміту, який мав би відбутися наприкінці поточного року.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміт один раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи з підготовки до саміту з європейського боку затримали з метою дочекатися результатів парламентських виборів.

18 листопада посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що дату саміту Україна-ЄС буде оприлюднено найближчим часом.

У МЗС пояснили причини відкладення саміту Україна–ЄС очікуванням формування нових органів влади в Україні.

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Порошенко: кошти від випуску євробондів підуть на покриття дефіциту бюджету

Кошти, отримані від випуску 10-річних євробондів, підуть на погашення дефіциту державного бюджету.

Про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко в середу, 21 листопада, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Кошти підуть, зокрема, на погашення дефіциту бюджету - фінансування недоотриманих доходів бюджету», - сказав П.Порошенко

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з прибутковістю на рівні 7,8% річних. Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Первинний орієнтир прибутковості випуску знаходився в районі близько 8,0%.

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Хорошковський: вступ України до Митного союзу перебуває поза законом

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський наголошує, що питання про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану перебуває поза законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

«Що стосується вступу (до Митного союзу - УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.

За словами першого віце-прем'єра, «усі, хто не виконує законодавство про європейську інтеграцію, ясна річ, перебувають, - поза законом».

Водночас В.Хорошковський зауважив, що Україна не може відмовлятися від взаємовигідних економічних зв'язків зі своїми східними партнерами.

«Економіку ніхто не відміняв, і їсти хочеться щодня. А це означає, з економічного погляду ми не можемо на сьогодні закрити ту історію, той досвід і ті напрацювання, які в нас є в економічній сфері з нашими східними партнерами, і сказати: «Вибачте, ми до вас повертаємося спиною і працюємо лише в одному напрямку», - зазначив В.Хорошковський.

Він наголосив, що це недалекоглядна політика, оскільки співпрацювати необхідно з усіма країнами, і особливо актуальним це питання стає під час світової економічної кризи.

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Медведєв запропонував Азарову обговорити питання членства України в Митному союзі

Москва. Глава уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував прем'єр-міністру України Миколі Азарову обговорити питання членства України в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану (МС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Медведєв сказав перед початком переговорів із М.Азаровим.

«Для мене дуже важливо розуміти, в якому напрямку спрямовані сьогодні погляди не лише українського суспільства, українського істеблішменту, керівництва України, оскільки ми спочатку в ході створення Митного союзу обговорювали з Україною цю тему, входження України до Митного союзу. І я думаю, що ця тема теж гідна нашої з вами розмови», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він нагадав, що один із віце-прем'єрів України заявив, що входження України до МС незаконне.

«Мені було б цікаво зрозуміти вашу позицію із цього приводу – чи відповідає вона думці інших партнерів по уряду. Якщо це незаконний вступ, то й говорити немає про що, а якщо все-таки якісь можливості є, то я пропоную цьому складному питанню приділити увагу», - підкреслив Д.Медведєв.

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Азаров виправдався: Хорошковський висловив особисту думку

Висловлювання першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського щодо незаконності вступу України до Митного союзу є його особистою думкою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав перед початком зустрічі з російським колегою Дмитром Медведєвим.

«Я це можу сказати про висловлювання цього члена уряду. Кожен, звичайно, член уряду має право на плюралізм, на висловлювання своєї думки, але вона не відображає точку зору українського уряду», - сказав М.Азаров, коментуючи питання Д.Медведєва про те, чи є слова В.Хорошковського про МС офіційною позицією українського уряду.

У свою чергу, Д.Медведєв запропонував продовжити переговори за закритими дверима.

«Ми вже заінтригували, це непогано», - сказав Д.Медведєв, і додав, що «є про що поговорити, і навіть є що випити».

М.Азаров подякував російського колегу за оперативну згоду провести переговори і обговорити ті питання, про які йшлося у телефонних розмовах. Він підкреслив, що українська сторона має пропозиції, і російські колеги про них знають. М.Азаров розраховує, що в ході переговорів по цих позиціях можна буде знайти компроміси.

«Українське керівництво, Президент і уряд, а також Партія регіонів, яка є правлячою, налаштовані на конструктивний діалог з РФ, на вибудовування відносин, зокрема - з Митним союзом», - підкреслив він.

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МВФ радить пустити гривню у вільне плавання після перехідного періоду

Україні необхідний обдуманий перехідний період для переходу з фіксованого на гнучкий валютний курс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час третього українського інвестиційного форуму постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр.

За його словами, в контексті переходу від фіксованого до гнучкого курсу необхідно пройти перехідний період, який повинен бути «добровільним» і продуманим.

М.Альєр також відзначив, що Україна належить до групи експортно-орієнтованих країн, для яких гнучкий курс кращий, ніж фіксований. Водночас, за його словами, у зв'язку з переходом на гнучкий курс має змінитися і ситуація з інфляцією.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін заявив, що Нацбанк вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти. Того ж дня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку вперше за майже останні чотири роки досягли рівня 8,3 грн.

За словами директора департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергія Корабліна, «поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти - це неминучість». Він зазначив, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку України, а завдання обов'язкового утримування курсу гривні Нацбанком законодавчо не передбачено.

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НБУ підтримує введення кримінальної відповідальності за незаконні операції з валютою

Національний банк України (НБУ) підтримує введення кримінальної відповідальності за незаконні операції з готівковою валютою, вважаючи, що це допоможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

Про це заявив глава комітету із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій Національного банку Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщено на сайті Нацбанку.

«Це (тіньовий продаж готівкової валюти - УНІАН) вже буде не адміністративне правопорушення, а ухилення від сплати податків. Якщо ми говоримо про особливо великі суми, то це вже буде кримінальна відповідальність», - заявив Ю.Горшков.

Він також зазначив, що ситуація на валютному ринку в частині послаблення курсу гривні обумовлена ​​насамперед маніпуляціями настроєм населення з боку окремих гравців. Таким чином, до розхитування ситуації на валютному ринку доклало руку і саме населення.

«Ситуацію з курсом долара нагнітили штучно. Є низка людей, які хочуть на цьому заробити надприбуток і, по суті, втягнули всіх громадян України у цю піраміду. Але якщо у випадку з фінансовою пірамідою можна притягнути організаторів до відповідальності, то тут всі основні функції перекладено на саме населення», - підкреслив Ю.Горшков.

Крім того, за його словами, введення податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

«Введення податку, збору до Пенсійного фонду передусім спрямоване на операції з обміну валюти на гривню. Тобто основна причина і основна задумка введення цього збору полягає в тому, щоб виключити спекулятивний характер купівлі-продажу іноземної валюти. Операція передусім спрямована на те, щоб валюта купувалася людьми для природних потреб для виїзду за кордон, для оплати імпортних товарів і послуг, але ні в якому разі не для розхитування ситуації», - сказав представник Нацбанку.

Він зазначив, що і ринок, і населення вже втомилося від постійного розгойдування ситуації на валютному ринку певними гравцями, які отримують від цього вигоду.

«Банкіри говорять про те, що населення і ринок втомилися від спекуляцій, це не може тривати нескінченно, тому що вимиваються наші кошти, вимиваються наші резерви, резерви країни, тільки через те, що хтось хоче отримати надприбуток. Це не нормальна ситуація, і ми будемо з цим боротися», - запевнив Ю.Горшков.

За його словами, саме необхідність забезпечити стабільність на валютному ринку і викорінити спекуляції стали основною причиною створення Нацбанком комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій.

«Основна причина, по якій Національний банк вирішив створити такий комітет і втрутитися більш активно в ситуацію, яка спостерігається в даний момент на валютному ринку, в тому, що паніка, створена недобросовісними учасниками ринку, яких прийнято називати спекулянтами, вже перейшла певну межу, коли це можна було б регулювати якимись більш спокійними методами», - зазначив Ю.Горшков.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15-відсотковий збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін його набуття чинності, в разі прийняття, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. При цьому в експертному співтоваристві відразу ж звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила, що введення 15-відсоткового податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд даного законопроекту на невизначений термін.

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НБУ вивчає досвід Росії з прив'язки курсової політики до бівалютного кошика

Національний Банк України вивчає можливість прив'язки курсу гривні до бівалютного кошика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту НБУ з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Олександр Дубихвіст у ході «круглого столу» в середу.

«Поки що це лише на стадії обговорення. Ми розглядаємо цю можливість, і коли сформуються такі умови, то вже будемо це серйозно обговорювати – перехід до бівалютного кошика», – сказав О.Дубихвіст.

При цьому він зазначив, що Нацбанк спілкується з цього приводу з Центробанком Росії, який вже запровадив бівалютний кошик. При цьому в Нацбанку зазначають, що для його запровадження необхідно мати достатній рівень золотовалютних резервів.

Бівалютний кошик — операційний орієнтир курсової політики Центрального Банку Росії, запроваджений 1 лютого 2005 р. для визначення реального курсу рубля щодо основних валют: долара і євро. На момент запровадження бівалютний кошик складався з 0,1 євро і 0,9 долара США. Поточні значення встановлені 8 лютого 2007 року; бівалютний кошик складається з 0,45 євро і 0,55 долара США. Вартість бівалютного кошика складається таким чином: 0,45 × курс євро ЦБ + 0,55 × курс доллара ЦБ = вартість кошика в рублях.

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