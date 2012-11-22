ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Валютний» податок додасть роботи міліції - НБУ» пише: «валютний» податок витіснить готівковий долар з тіньового ринку в банківську систему і додасть роботи податковій міліції та МВС, вважає Нацбанк...

http://delo.ua/finance/valjutnyj-nalog-dobavit-raboty-milicii-nbu-190528/

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«Дело» у публікації «MMCIS Group викрили у масштабних фінансових махінаціях» пише: до компаній ВАТ «Інтернет Глобал Текнолоджі» і ПАТ Forex MMCIS Group регулятор фондового ринку застосував перші санкції...

http://delo.ua/finance/mmcis-group-ulichili-v-masshtabnyh-finansovyh-mahinacijah-190437/

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Також «Дело» у публікації «Володимир Бойко пішов з посади гендиректора ММК ім. Ілліча» пише: на місце керівника підприємства призначено Юрія Зінченка, який до останнього часу очолював Харцизький трубний завод...

http://delo.ua/business/vladimir-bojko-ushel-s-posta-gendirektora-mmk-im-ilicha-190522/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дорожні спори», в якому пише: посол Євросоюзу Ян Томбінський заявив, що в ЄС хочуть підписати угоду про асоціацію з Україною в 2013 році. В уряді уточнили, що через "технічні та політичні проблеми" йдеться про другу половину року. Київ має намір шукати компроміс з Брюсселем, однак в опозиції обіцяють блокувати підписання, поки не будуть звільнені екс-прем'єр Юлія Тимошенко і колишній глава МВС Юрій Луценко. Європейські дипломати зазначають, що думка опозиційних сил з цього питання може виявитися вирішальною. Утім, спільної позиції немає поки і у представників влади - прем'єр-міністр Микола Азаров і перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський вступили в заочну дискусію про вектор інтеграції України...

http://www.kommersant.ua/doc/2072714

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Атом не хоче ділитися», в якому пише: російське ядерне паливо поступово витісняє з українських атомних станцій американське. За останні дев'ять місяців частка останнього в грошовому вираженні знизилася з 30% до 10%. А самі російські тепловиділяючі збірки подорожчали на 10%. Експерти не бачать підстав для їх подорожчання і вважають, що Україна поступово відмовляється від диверсифікації поставок ядерного палива...

http://www.kommersant.ua/doc/2072871

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«Сегодня» у публікації «Скільки українцям коштуватиме новорічне меню» подає результати власного дослідження даного питання...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Skolko-ukraincam-budet-stoit-novogodniy-stol.html

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Також «Сегодня» у публікації «Міфи нового Кримінально-процесуального кодексу» пише: масової амністії не буде, по вулицях можна ходити без паспорта, а потерпілим доведеться платити за адвоката...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Mify-novogo-Ugolovno-processualnogo-kodeksa.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Каськів: Умови поставок на "LNG-термінал" будуть вигідніші, ніж при закупівлі газу в Росії» пише: 26 листопада у порту «Південний» планується офіційна церемонія початку будівництва морського терміналу з приймання скрапленого природного газу - «LNG терміналу». Про перспективи цього проекту в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів голова Держагентства з управління національними проектами Владислав Каськів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147783

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Російські ЗМІ

«Известия» у публікації «Третину робочих місць у Москві вже займають мігранти» подають інтерв'ю заступника мера столиці РФ з економічних питань Андрія Шаронова, який розповів про створення арт-кварталів і будівництво житла силами приїжджих...

http://izvestia.ru/news/540027

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Також «Известия» у публікації «Новий закон «Про освіту» збільшить плату за дитячі садки» пишуть: після введення нового варіанту закону рівень щомісячної оплати за утримання дитини в державних і муніципальних дитячих садках може зрости до 15 тис. рублів...

http://izvestia.ru/news/540032

(УНІАН)