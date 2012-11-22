Анонс на 23 листопада

* Круглий стіл на тему: «Інноваційна складова в реформуванні житлово-комунального господарства». Захід відбудеться у рамках співпраці Уряду Санкт-Петербурга з КМДА і «Культурно-ділової місії Санкт-Петербурга до Києва». У складі делегації Санкт-Петербурга - представники ділових кіл, громадських організацій і органів виконавчої влади Санкт-Петербурга на чолі з головою Комітету з інвестицій та стратегічних проектів Іриною Бабюк. Серед інших учасників засідання представники міністерств, КМДА, ПАТ «АК «Київводоканал», провідних вітчизняних підприємств.

* Прес-тур з нагоди Міжнародного дня логіста на сучасний складський комплекс європейського рівня класу «А» на тему: «Де зберігаються і як транспортуються на ринок товари вітчизняного та імпортного виробництва? Сьогодення та перспективи розвитку складської логістики в Україні». Питання: Зберігання товарів широкого вжитку та продуктів харчування в контексті розвитку складської логістики в Україні. Чи вигідно державі ліцензування логістичного бізнесу? Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі логістики та ін. Запрошені представники: Мінінфраструктури України, МОН України, Національного транспортного університету, гендиректор логістичної компанії ТОВ "Заммлер Україна" Віктор Шевченко. У програмі: екскурсія логістичним центром, прес-конференція.

* Прес-конференція: «Аудит доріг: чи готові українські дороги до зими?». Учасники: Михайло Берлін, президент ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху», Євген Рейцен, академік інженерної академії України, професор Київської національної академії будівництва і архітектури. Оприлюднять результати дослідження стану українських доріг, проведеного «Асоціацією безпеки дорожнього руху».

* У рамках Спеціалізованої виставки інноваційних рішень в зерновому господарстві «Зернові технології 2012» відбудеться круглий стіл на тему: «Як заощадити 1 000 000 грн при будівництві сучасного елеватора», організований ТОВ «Максейф» спільно з журналом «Зберігання і переробка зерна» і ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

* Круглий стіл на тему: «Реалізація закону «Про індустріальні парки», присвячений обговоренню стану реалізації Закону України «Про індустріальні парки», а також перспективам створення індустріальних парків на території України. Учасники: голова Держінвестпроекта, представники центральних та місцевих органів влади, експерти у сфері інвестиційної діяльності, земельного права, ініціатори створення індустріальних парків, громадськість та ЗМІ.

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