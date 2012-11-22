Туризм Ізраїлю не постраждав від палестино-ізраїльського конфлікту - посол

Туристична інфраструктура Ізраїлю не постраждала від недавнього загострення палестино-ізраїльського конфлікту, також не постраждав туристичний бізнес.

Про це на прес-конференції в четвер, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив Надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель.

«Туризм ніяк не зачепить. Інфраструктура Ізраїлю, зокрема туристичні об'єкти, залишилися такими ж, як і до конфлікту. Слава богу, не дійшло до того, що знищені готелі й решта. Ті, хто приїде через 2 тижні до нас, зіткнеться з такою ж ситуацією, яка була до конфлікту. Нічого не буде про нього нагадувати, а що буде через півроку, 3 місяців, 8 місяців - ніхто не знає», - сказав він.

Р.Дін Ель також зазначив, що «до Газа туристи не їздили до сьогодні».

Коментуючи безпеку українських туристів на території Ізраїлю, посол сказав, що «українське керівництво висловило занепокоєння становищем українських громадян, які перебувають у секторі Газа, але я можу сказати тільки одне, що таку занепокоєність Україна повинна проявляти щодо мільйонів співвітчизників, які перебувають не в секторі Газа, а на території Ізраїлю».

«Заяви, що треба відкласти поїздку (в Ізраїль - УНІАН), окрім паніки ні до чого не призводять», - сказав він.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України вже повідомляли, що близько 300 українських громадян висловили бажання евакуюватися із Сектора Газа у разі, якщо Ізраїль вирішить проводити там сухопутну військову операцію. За даними, наведеними в МЗС, на території Сектора Газа живе близько тисячі громадян України.

Як повідомляв УНІАН, з 14 листопада, коли Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСу, у Секторі Газа загинуло, за останніми даними, понад 130 осіб. Тільки за останню добу кількість жертв на палестинських територіях становить 26 осіб. Загальне число потерпілих палестинців перевищує на сьогодні тисячу осіб.

21 листопада ізраїльська армія припинила бойові дії в секторі Газа на виконання рішення політичного керівництва, яке погодилося на перемир'я після тижневого обміну ударами з палестинськими бойовиками.