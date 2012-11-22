Азаров і Медведєв у Москві "досягнули певного взаєморозуміння" з низки питань

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим 21 листопада в Москві досягнуто взаєморозуміння з низки питань щодо двосторонньої співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.Азаров заявив сьогодні під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України.

«Я вчора був у Москві для того, щоб врегулювати питання наших взаємин. Вони багатопланові. Це не тільки газ, а й труби, питання, пов'язані з утилізаційним збором, і низка інших питань. Вчора ми досягли певного взаєморозуміння», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, зустріч прем'єр-міністрів України і Росії відбулася вчора ввечері у Москві.