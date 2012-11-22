ТОП-10 (22 листопада)

Кабмін затвердив порядок створення страхового запасу газу

«Нафтогаз» протягом місяця передасть державні ТЕЦ в управління Міненерговугілля

Фонд держмайна звільнив гендиректора «Титану України». Посада залишається вакантною

У НБУ відзначають істотне збільшення продажу готівкової валюти

«Газпром» планує збільшити транзит газу через Білорусь на 30%

Держмитслужба пояснила затримку оформлення імпортних бензинів

У НБУ наразі не знають, що буде стягуватися з продажу валюти: податок чи збір

Підприємства України за 10 місяців збільшили реалізацію послуг на 10,4%

Падіння індексу виробництва базових галузей в Україні в жовтні залишилося на рівні 5%

ВР і "Роснафта" підписали остаточний договір купівлі-продажу 50% в ТНК-ВР

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Кабмін затвердив порядок створення страхового запасу газу

Кабінет Міністрів України затвердив створення страхового запасу газу на рівні 10% договірних квартальних об'ємів.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів України № 1062 від 21 листопада 2012 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, постановою визначається механізм створення страхового запасу природного газу. Зокрема, страховий запас створюється газопостачальним підприємством у розмірі 10% договірних квартальних об'ємів поставок природного газу споживачам за рахунок власних або залучених коштів, окрім об'ємів його використання на власні потреби.

Для визначених Кабінетом Міністрів України гарантованих постачальників природного газу страховим запасом для задоволення потреб їх споживачів вважається природний газ, який закачується НАК "Нафтогаз України" у підземні сховища газу.

Створення страхового запасу здійснюється шляхом закачування природного газу у натуральній формі у підземні сховища газу та/або закупівлі природного газу у інших власників, які зберігають відповідні запаси газу у підземних сховищах газу.

Страховий запас зберігається на умовах, визначених згідно з типовою угодою зберігання (закачування, зберігання, відбору) природного газу, затвердженою НКРЕ.

У разі використання постачальником частини страхового запасу він зобов'язаний протягом місяця заповнити брак об'єму природного газу.

У разі припинення або скорочення об'ємів поставок природного газу постачальник має право повністю або частково відібрати надмірні об'єми страхового запасу з підземних сховищ газу.

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«Нафтогаз» протягом місяця передасть державні ТЕЦ в управління Міненерговугілля

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у місячний термін повинна передати в управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості державні теплоелектроцентралі.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів України №1066 від 21 листопада 2012 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, передачі підлягають Лисичанська ТЕЦ, Сєвєродонецька ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ, Криворізька теплоцентраль, Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль і Кримські генеруючі системи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон №4649-VI «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення за допомогою залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

Законом внесено зміни до переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Усього таких об'єктів 14.

На початку листопада поточного року київська компанія «Укрістгаз» перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни.

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Фонд держмайна звільнив гендиректора «Титану України». Посада залишається вакантною

Фонд державного майна України (АМКУ), який володіє 100% акцій підприємства «Державна холдингова компанія «Титан України», звільнив від виконання обов'язків генерального директора холдингу Олександра Нечаєва, який очолював компанію з 2010 р.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, посада генерального директора залишається вакантною. Виконувачем обов'язків гендиректора призначено Євгена Лапіна (з серпня 2007 по вересень 2010 рр.. був главою правління "Сумихімпрому", з 2010 р. - заступник гендиректора "Титан України" - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня п.р. головою наглядової ради державної холдингової компанії «Титан України» призначено директора департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей Агентства держмайна України Віктора Козирєва.

У середині липня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «ДХК «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації держхолдингу.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України у лютому 2009 р. своєю постановою схвалив створення державної холдингової компанії «Титан України». Засновником компанії від імені держави виступило Міністерство промислової політики.

У статутний фонд створеного акціонерного товариства були передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», який здійснює корпоративне управління 50% +1 акція ЗАТ «Кримський титан», та Запорізького державного титано-магнієвого комбінату після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

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У НБУ відзначають істотне збільшення продажу готівкової валюти

У Національному банку України заявляють, що в останні дні після оприлюднення, а також введення низки змін валютного регулювання обсяг продажу готівкової валюти істотно збільшився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій НБУ Юрія Горшков на прес-конференції в четвер.

«У порівнянні з минулим тижнем щоденний обсяг здачі валюти населенням збільшився на 50 з гаком відсотків», - сказав Ю.Горшков.

При цьому він зазначив, що Національний банк на сьогодні вважає достатнім рівень обов'язкового продажу експортної виручки і найближчим часом підвищувати його не має наміру.

«50% більш ніж достатньо для того, щоб задовольнити попит», - сказав Ю.Горшков.

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«Газпром» планує збільшити транзит газу через Білорусь на 30%

Мінськ. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» у 2012 році поставить до Білорусі 22 млрд куб. м газу, що на 10% більше, ніж у 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам голова правління компанії «Газпром» Олексій Міллер.

«З президентом Білорусі ми обговорювали питання газової співпраці. У першу чергу говорили про поставки газу. У 2012 році до Білорусі буде поставлено близько 22 млрд куб. м газу. Це на 10% більше, ніж минулого року», - підкреслив О.Міллер.

Він також відзначив, що спільно з урядом Білорусі розробляється 3-річна і 10-річна інвестиційні програми, у яких у першу чергу буде приділено увагу реконструкції газорозподільних станцій.

«Ми плануємо, що могли б протягом року реконструювати більш як 10 газорозподільних станцій, і до 2015 року реконструювати 35 ГРС. Зокрема, сьогодні буде відкрита ГРС «Західна», яка забезпечить більш надійні і стабільні поставки до Мінська», - сказав О.Міллер.

Окрім цього, глава «Газпрому» повідомив, що компанія планує збільшити об'єми транзиту газу через Білорусь на 30%.

«У нас на сьогодні є бачення того, що ми могли б розглянути можливість збільшення об'єму транзиту російського газу через територію Білорусі на 30%. Ми протягом найближчого часу розробимо техніко-економічне обґрунтування. Документ розроблятиметься разом з урядом Білорусі. І думаю, що вже в 2013 році розпочнемо роботи», - заявив О.Міллер.

За його словами, вже за підсумками нинішнього року буде досягнуто 100-відсоткове завантаження транзитних потужностей Білорусі.

«Ми протранзитуємо 44,5 млрд куб. м газу», - підкреслив О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь розраховує у 2013 році імпортувати 23 мільярди кубометрів природного газу.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2011 року «Газпром» придбав 50% акцій «Белтрансгазу» за 2,5 млрд доларів, довівши свою частку в підприємстві до 100%. При цьому компанія «Белтрансгаз» була перейменована в «Газпром трансгаз Білорусь». Натомість Білорусь отримала знижку на газ в поточному році і підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становить для Білорусі 165,6 дол. за тисячу кубометрів.

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Держмитслужба пояснила затримку оформлення імпортних бензинів

Державна митна служба України пояснила затримку з оформленням імпортних нафтопродуктів наявністю єдиного в країні апарату для визначення октанового числа бензинів, який міститься у відділі досліджень нафтопродуктів у Києві. Про це сказано у відповіді заступника голови Держмитслужби Степана Дериволкова на інформаційний запит УНІАН.

«Прилад для визначення октанового числа моторних бензинів є лише в експертному підрозділі Києва. І тому, у випадках, коли на вимогу митного органу зазначається необхідність визначення октанового числа імпортних нафтопродуктів, бензини прямують для обробки винятково у відділ дослідження нафтопродуктів у Києві», - сказано в листі Держмитслужби.

У ньому також названі причини введення режиму оформлення тимчасових декларацій на імпорт. Зокрема, тимчасові декларації оформляються у випадках, якщо декларант не має у своєму розпорядженні точних даних про товар, якщо відомості про код товару можуть бути встановлені тільки після проведення досліджень, якщо в процесі контролю правильності заявленого коду виявлені суперечності, якщо ціна товару визначається окремою формулою і якщо кількість товару можна визначити винятково в процесі його завантаження на транспортний засіб.

Термін дії тимчасової декларації - 45 днів. А термін проведення перевірки якості продукту, як зазначено у листі, - 30 днів з можливістю його продовження до 45 днів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні низка нафтотрейдерів заявила про те, що Держмитслужба без пояснення причин почала спрямовувати тестові партії бензинів на дослідження до Києва, а не в місцеві лабораторії. Нафтотрейдери повідомляли про те, що відтоді зрозумілого пояснення причин того, що відбувається так і не одержали.

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У НБУ наразі не знають, що буде стягуватися з продажу валюти: податок чи збір

У Національному банку України (НБУ) наразі не знають, що буде стягуватися з операцій з продажу готівкової валюти: податок чи збір. Про це заявив глава комітету із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков.

"... Закон відкликали на цей момент для доопрацювання, і обговорюють зараз питання, зокрема і це", - сказав Ю.Горшков, відповідаючи на запитання про неузгодженість норм раніше поданого до Верховної Ради законопроекту про введення 15% стягнення з операцій продажу готівкової валюти.

Згідно з чинним законодавством, стягнення збору до Пенсійного фонду регулюється пенсійним законодавством і його адміністрування проводить Фонд. Податки стягуються відповідно до Податкового Кодексу, їх адмініструванням займається Податкова служба України.

А втім, Ю.Горшков зазначив, що в Нацбанку не очікують істотних змін при повторному поданні на розгляд до парламенту цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття чинності, у разі його ухвалення, встановлювався на рівні 60 днів. До того ж в експертному співтоваристві відразу ж звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

У НБУ наголошують, що введення податку на продаж валюти спрямовано, насамперед, на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

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Підприємства України за 10 місяців збільшили реалізацію послуг на 10,4%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-жовтні 2012 року становив 243,9 млрд грн, що у зіставних цінах на 10,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За даними Держстату, у середньому за звітний період на одну особу було реалізовано послуг на суму 5349 грн. До того ж найменша сума витрат у сфері послуг була зафіксована в Чернівецькій області — 1443,4 грн, найбільша — у Києві, у розмірі 31 725,8 грн.

У жовтні показник реалізації послуг українськими підприємствами становив 26,1 млрд грн, що на 8,8% вище, ніж у жовтні 2011 року.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припала на послуги різних видів транспорту, пошти і зв'язку. Майже третину від загального обсягу реалізованих послуг становили послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом, а також послуги підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської і Донецької областей становив більше ніж половину (53%) загального обсягу наданих послуг.

У жовтні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 220 млн. грн (включаючи ПДВ), що в 1,2 разу більше порівняно із жовтнем 2011 року (зокрема населенню — 54,2 млн. грн).

Готелі і ресторани України в жовтні ц.р. реалізували послуг на суму 371,6 млн. грн, що на 4,5% більше, ніж у жовтні 2011 р. (зокрема населенню — 239,7 млн грн).

Підприємства сфери транспорту і зв'язку реалізували послуг на суму 14,323 млрд грн - на 7,7% більше, ніж у жовтні минулого року (зокрема населенню — 3,27 млрд грн).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і ті, що надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 8,075 млрд грн - на 17,3% більше, ніж у жовтні минулого року (зокрема населенню — 916,8 млн грн). У галузі освіти було надано послуг на суму 282,3 млн грн, що на 7,1% більше порівняно із жовтнем 2011 р. (зокрема населенню — 242 млн грн); у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги – на суму 821,3 млн грн, що на 34,6% більше, ніж у жовтні 2011 р. (зокрема населенню — 471,5 млн грн); у сфері комунальних і індивідуальних послуг, а також у сфері культури і спорту – на суму 1,96 млрд грн, що на 56,8% більше порівняно із жовтнем минулого року (зокрема населенню — 842,6 млн. грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році становив 258 млрд грн, що у зіставних цінах на 19% більше, ніж у 2010 році.

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Падіння індексу виробництва базових галузей в Україні в жовтні залишилося на рівні 5%

В Україні в жовтні 2012 року падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) не змінилося порівняно з вересневим показником і становило 5% у річному вираженні, повідомляється на сайті Національного банку України.

До того ж, за інформацією Нацбанку, за підсумками січня-жовтня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зниження ІВБГ становило 1,3%.

Водночас у повідомленні зазначається, що ІВБГ не враховує динаміку галузей сфери послуг, які входять до складу ВВП і мають більшу питому вагу порівняно з минулими періодами. «Завдяки зростанню обсягу наданих послуг за 10 місяців цього року (за оцінками НБУ, близько 10%) приріст реального ВВП залишився на позитивному рівні», - зазначають в Нацбанку.

У повідомленні наголошується, що завдяки збереженню високого внутрішнього попиту в жовтні відбулося поліпшення динаміки промислових галузей, орієнтованих на забезпечення внутрішнього ринку. «Так, після падіння у вересні обсягів харчової промисловості на 4,7% та легкої на 8,3% у річному вираженні зростання їхніх обсягів у жовтні в річному вираженні становило 2,2% і 1,4% відповідно», - кажуть в НБУ.

Крім того, зазначається, що прискорення ділової активності в Російській Федерації сприяло уповільненню падіння обсягів виробництва машинобудування з 20,1% у вересні в річному обчисленні до 10% у жовтні. Так, за інформацією Нацбанку, падіння обсягів промислового виробництва сповільнилося з 7% у вересні в річному вимірюванні до 4,2% у жовтні, а його негативний внесок у зміну ІВБГ зменшився.

Також повідомляється, що показники інших базових галузей, що входять до складу індексу, погіршилися через високу базу порівняня минулого року.

У НБУ відзначають, що незважаючи на зростання капітальних витрат у вересні на 5,1% у річному вимірюванні падіння обсягів будівельних робіт у жовтні прискорилося саме через високу базу порівняння минулого року (за 10 місяців падіння становило 10,2%, порівняно з відповідним періодом минулого року). «Рекордно високий урожай зернових культур минулого року (56,7 млн ​​тонн) є високою базою порівняння для нинішніх показників сільського господарства. Також зазначається, що навіть при врожаї зернових культур у поточному році вище середнього (40,9 млн тонн у порівнянні із середнім показником за 1991-2011 рр., що дорівнює 36.4 млн т), обсяги сільського господарства за 10 місяців поточного року знизилися на 5, 1% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротилося у порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 1,2%.

Зростання ВВП країни у ІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у I кварталі - 2%.

У третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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ВР і "Роснафта" підписали остаточний договір купівлі-продажу 50% в ТНК-ВР

Британська нафтогазова компанія British Petroleum і державна нафтова компанія РФ «Роснафта» підписали остаточний договір купівлі-продажу 50% частки британської компанії в ТНК-ВР.

Про це йдеться в повідомленні британської компанії British Petroleum.

Згідно з повідомленням, цей договір підписали після того, як держава схвалила угоду з продажу британської компанії 5,66% акцій «Роснафти» за 4,8 млрд дол. у власника державних акцій компанії «Роснафтогаз».

«Кінцевим результатом усієї угоди буде те, що BP отримає 12,3 млрд дол. готівкою і придбає 18,5% акцій «Роснафти» за свою частку в ТНК-ВР», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільша російська нафтова компанія «Роснафта» раніше офіційно представила британській ВР свою пропозицію щодо викупу 50% акцій ТНК-BP за 28 мільярдів доларів з оплатою грошима і акціями. Також власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR також уже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 28 мільярдів доларів).

«Роснафта», у разі купівлі 50% ТНК-ВР, увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі купівлі 100% - до топ-5.

У цей час по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренова" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Бізнес-групи ТНК-ВР в Україні представлений наступними ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

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УНІАН