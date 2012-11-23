ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Урізання лістинга», у якому пише: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку змінила вимоги до лістинга цінних паперів. З одного боку, збільшили мінімальну планку щомісячного обороту, що негативно оцінюється учасниками ринку. З іншого - брати участь в лістингу дозволено збитковим компаніям, а також тим, хто здійснить IPO...

http://www.kommersant.ua/doc/2073559

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Депутати втручаються в чужі відносини», в якому пише: До парламенту подали законопроект, який може істотно ускладнити роботу акціонерних товариств і призвести до нових корпоративних конфліктів. Документ пропонує знизити планку кворуму загальних зборів акціонерів з 60% до 50%, дозволити встановлювати дивіденди майном, а також надати акціонерам, які володіють понад 10% акцій, право оскаржувати рішення менеджменту компанії і блокувати великі угоди. На думку експертів, це може ускладнити взаємини акціонерів, хоча законопроект, скоріше за все, розглянути не встигнуть...

http://www.kommersant.ua/doc/2073558

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«Сегодня» в публікації «Лікарі: Зарплату не дають, так і ноги протягнути можна!» пише: Вчителям і лікарям у деяких регіонах України затримують зарплату...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vrachi-Zarplatu-ne-dayut-tak-i-nogi-protyanut-mozhno-399723.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Бюджетні гроші пропали в "казначейському трикутнику"» пише: В Україні вже кілька місяців затримується субвенція з рахунків Держказначейства в місцеві бюджети. У підсумку спочатку постраждали незахищені статті бюджетів, а тепер грошей в регіонах немає і на виплату зарплат, а це вже стосується соціальних, або захищених статей бюджету. Влада вийшла зі становища - знайшли «крайнього»...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147969

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Газові переговори з Києвом вселяють оптимізм» публікують інтерв'ю посла РФ в Україні Михайла Зурабова, у якому той розповів, коли Україна отримає російську знижку на газ і чи будуть переглядати Харківські угоди...

http://izvestia.ru/news/540194

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Також «Известия» в публікації «Нові акцизи збільшать ціну бензину на чверть до 2015 року» пишуть: у Міністерстві транспорту РФ підрахували, на скільки треба піднімати акцизи на бензин, щоб наповнити дорожні фонди - на ремонт і утримання автомобільних доріг. Як випливає з листа Мінтрансу в Мінфін (відправлений на початку листопада, копія є в «Известий»), відомство запропонувало уряду два варіанти зростання акцизів - плавний і інтенсивний. Ідею подальшого зростання базових ставок акцизів у жорсткій прив'язці до формування дорожніх фондів підтримують і в Мінпромторгу...

http://izvestia.ru/news/540177

(УНІАН)