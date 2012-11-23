У центрі Києва під час пожежі в ресторані загинули дві особи

Сьогодні, 23 листопада, о 02.50 у Печерському районі Києва на вул. Володимирський узвіз, 2-Е, в одноповерховій будівлі ресторану "Аура" (перебуває на реконструкції) сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у результаті пожежі загинули 2 особи, вогнем знищено близько 500 кв м будівлі. О 04.47 підрозділами МНС у складі 17 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовали.