Азаров задоволений ходом двосторонніх переговорів з Росією: "надія є"

Прем’єр-міністр України Микола Азаров задоволений ходом двосторонніх переговорів з Російською Федерацією з актуальних питань співробітництва між державами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це прем’єр заявив у коментарі журналістам.

«Відбулися чергові дружні переговори з російським керівництвом. Вони відбувалися в атмосфері взаєморозуміння, і ми констатували, що ми рухаємося вперед не такими темпами, як хотілося б, але все ж таки просуваємося – це добре тому, що були періоди, коли ми стояли на місці. Я, думаю, що так як зараз ми працюємо, є надія на конструктивну співпрацю», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, зустріч прем'єр-міністрів України і Росії Миколи Азарова і Дмитра Медведєва відбулась 21 листопада у Москві.

Співробітник прес-служби уряду РФ повідомив, що прем'єри обговорили «газове питання» і запровадження утилізаційного збору на автомобілі.

22 листопада М.Азаров наголосив, що під час зустрічі з Д.Медведєвим було досягнуто взаєморозуміння з низки питань двосторонньої співпраці.