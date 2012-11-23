Анонс на 26 листопада

* Круглий стіл на тему: «Методологія оцінки регіональних екологічних ризиків: зарубіжний досвід та стан проблеми в Україні». Питання: ризик-орієнтовані підходи в галузі екологічної та природно-техногенної безпеки, врахування їх впливу на сталий розвиток держави; екологічні ризики розробки покладів сланцевого газу в Україні, нові підходи до оцінки ризиків екологічної безпеки в регіональному розрізі, міжнародний досвід оцінки регіональних екологічних ризиків.

* 11-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Південкомбанк» - соціальний партнер першого в світі дитячого реабілітаційного центру іпотерапії!». Напередодні святкування 22-ї річниці «Південкомбанк» оголошує про рішення виступити соціальним партнером будівництва першого в Україні дитячого еко-реабілітаційного центру іпотерапії «Камелія». Центр стане не лише місцем, де українським дітям з ДЦП, аутизмом та іншими захворюваннями, надаватимуть безкоштовну допомогу, але й науковою базою для вивчення анімалотерапії. У Центрі буде реалізований системний підхід до лікування і організовано дитячу лікувальну школу верхової їзди. Про унікальні особливості центру іпотерапії «Камелія», про еко-технології, які будуть застовуватися в роботі центру та зведуть до мінімуму витрати на його утримання і про результати, проведені раніше спостереження за спілкуванням дітей з кіньми, на основі яких і виникла ідея будівництва дитячого центру іпотерапії, розкажуть учасники прес-конференції: голова Правління ПАТ «КБ «Південкомбанк» Іван Цупор; президент БФ анімалотерапії і автор ідеї будівництва Центру «Камелія» Маргарита Січкар; іпотерапевт, президент Благодійного фонду Олена Петрусевич; народна артистка України Марія Бурмака; заслужена артистка України Ірина Сказіна, фронтмент гурту «Мандри» Сергій Фоменко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 207-90-82, (050) 988-78-12.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відеоконференції з нагоди старту реалізації національного проекту "LNG термінал" в порту «Південний».

* Прес-конференція на тему: "Утилізаційний збір на автомобілі - новий податок на українців, інструмент захисту ринку або гра в наперстки?". Учасники: гендиректор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко; ген.директор "Ніссан Україна" Андрій Нестеренко; ген.директор АВТ Баварія (БМВ) Олександр Тимофєєв.

* Прес-конференція на тему: «На які товари і послуги зростуть ціни до Нового року?». Організатор - ГолосUA. Учасники: Mapія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингового агентства «ААА»; Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру «Психея»; Катерина Руських, аналітик Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна».

* У Посольстві Сполучених Штатів Америки розпочнеться засідання "Форуму посла США", в якому візьме участь колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. «Форум посла США» - це нова ініціатива посла США в Україні Джона Теффта, метою якої є створення платформи для обговорення нагальних питань, тенденцій і впливів, які визначають порядок денний сучасного світу. В рамках цього проекту відомі фахівці та експерти зі Сполучених Штатів Америки приїжджають до Києва для того, щоб взяти участь в обговоренні та обміні думками з сучасних питань розвитку України, Сполучених Штатів і світової спільноти. Запрошені гості - лідери у своїх галузях знань. Колишній посол США в Україні С.Пайфер на восьмому засіданні форуму розповість про свою нову книгу "Шанс: Наступні кроки в скороченні ядерних озброєнь".

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