ТОП-10 (23 листопада)

«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах понад 20 млрд кубометрів газу

Перші конкурси на концесію морпортів можуть оголосити через півроку

Податкова з початку року відшкодувала 20 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі

Київ наступного тижня розпочне розміщення муніципальних облігацій на 2 млрд грн

Німеччина висунула план “Б” для бюджету ЄС без участі Великобританії

Держборг України у жовтні скоротився на 0,6% – до 61,675 млрд дол.

Українські зернотрейдери готові зупинити експорт пшениці

Київ розмістив облігації на 1,9 млрд грн

Прем'єр хоче створити в Україні Банк реконструкції та розвитку

«Нафтогаз» оголосив тендер на розробку плану з реформування компанії

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«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах понад 20 млрд кубометрів газу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах (ПСГ) понад 20 млрд куб. м газу, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

«Готуючись до опалювального сезону, ми накопичили в підземних сховищах «Укртрансгазу» понад 20 млрд куб. м газу. Запаси газу сформовані на торішньому рівні», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", з квітня по 1 жовтня 2012 обсяг закачування газу в підземні сховища становив 12 млрд куб. м.

За словами міністра палива та енергетики України Юрія Бойка, планувалося, що на початок опалювального сезону в ПСГ України буде накопичено 21 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

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Перші конкурси на концесію морпортів можуть оголосити через півроку

Перші конкурси із залучення концесіонерів морських портів можуть оголосити через 6 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

Він зазначив, що на сьогодні Міністерство інфраструктури України розглядає пропозиції та програми розвитку кожного з 18 державних морських портів. До того, за його словами, першими на конкурс із залучення концесіонерів виставлятимуться порти, які першими представлять стратегію свого розвитку.

Д.Демидович також повідомив, що очікувана сума концесійних платежів державних морських портів України може становити 600 млн грн на рік, тоді як за підсумками 2011 року надходження до бюджету від портової галузі становили 460 млн. грн.

Заступник міністра зазначив, що всі українські морські торгові порти будуть цікавими для концесіонерів. Зокрема, концесія буде цікавою великим українським товаровиробникам – підприємствам гірничо-металургійного комплексу, сільськогосподарським холдингам, виробникам хімічної продукції.

Крім того, Д.Демидович повідомив, що держпідприємство «Адміністрація морських портів», на баланс якого буде передано стратегічне майно портів (акваторія, причальні стінки тощо) запрацює до червня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня ц.р. Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1055, якою розширив перелік об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, і заніс до нього всі 18 державних морських торговельних портів України.

Згідно з постановою, до переліку переданих у концесію об'єктів внесено майно та цілісні майнові комплекси держпідприємств «Одеський морський торговельний порт», «Миколаївський морський торговельний порт», Іллічівський морський торговельний порт, Морський торговельний порт «Південний», Маріупольський морський торговельний порт, Севастопольський морський торговельний порт, Херсонський морський торговельний порт, Керченський морський торговельний порт, Феодосійський морський торговельний порт, Ялтинський морський торговельний порт, Бердянський морський торговельний порт, Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Євпаторійський морський торговельний порт, Ізмаїльський морський торговельний порт, спеціалізований морський порт «Октябрьск», Ренійський морський торговельний порт, Скадовський морський торговельний порт і морський торговельний порт «Усть-Дунайськ».

До того, згідно з нещодавно ухваленим Законом «Про морські порти України», портова акваторія, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інші стратегічні об'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в концесію.

Рішення про надання концесії ухвалюється Міністерством інфраструктури України винятково за результатами проведення концесійного конкурсу.

За умов конкурсів мають входити зобов'язання з боку концесіонера, зокрема, щодо виконання зобов'язань зазначених в постанові державних підприємств (зокрема за отриманими кредитами), які безпосередньо пов'язані з активами, переданими в концесію, та порядок передачі концесіонеру таких зобов'язань.

За даними Мінінфраструктури, зношеність інфраструктури українських морських портів становить 60-90%, а портова галузь України потребує залучення близько 25 млрд грн інвестицій.

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Податкова з початку року відшкодувала 20 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі

Державна податкова служба України (ДПСУ) з початку поточного року відшкодувала платникам податків близько 20 млрд грн платежів з ПДВ в автоматичному режимі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, бюджетну компенсацію відшкодування ПДВ своєчасно отримали 480 компаній і фірм, що представляють провідні галузі вітчизняної економіки - будівництво, гірничо-металургійний комплекс, машинобудування, суднобудування, енергетику, легку та хімічну промисловість, сільське господарство, торгівлю. До того ж, за даними ДПСУ, їхня кількість могла б бути вп'ятеро більше, якби платники податків виконували необхідні для автоматичного відшкодування ПДВ умови. Серед них - нарахування середньої заробітної плати, мінімум у 2,5 рази перевищує рівень мінімальної зарплати, а також усунення розбіжностей між власним податковим кредитом і податковими зобов'язаннями своїх контрагентів.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість за січень-жовтні 2012 року становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше минулорічного показника. До того обсяг відшкодованого ПДВ становив 39,6 млрд грн при сумі заявок для відшкодування 38 млрд грн.

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Київ наступного тижня розпочне розміщення муніципальних облігацій на 2 млрд грн

Київська міська державна адміністрація планує розпочати розміщення облігацій внутрішньої позики на суму 2 млрд грн на початку наступного тижня. Про це УНІАН повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Руслана Крамаренка Олеся Остафієва.

«У грудні заплановано погашення платежів за евробондами, випущених у 2007 році. З цією метою на минулій сесії Київради ухвалили рішення про випуск облігацій внутрішньої позики на 2 млрд грн. Первинне розміщення розпочнеться найближчими днями – на початку наступного тижня», - сказала О.Остафієва.

За її словами, дохідність облігацій становить близько 15-25%.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада 2012 року Київрада дозволила здійснити внутрішні запозичення на 2 млрд грн шляхом випуску трирічних облігацій.

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Німеччина висунула план “Б” для бюджету ЄС без участі Великобританії

Німеччина висунула план “Б” для схвалення бюджету ЄС на 2014-2020 роки у разі, якщо Великобританія продовжить блокувати процес.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EurActiv.

Видання, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, зазначає, що цей план розробили в Берліні два тижні тому.

Згідно з планом, у разі, якщо сьогодні на засіданні Європейської Ради лідерам ЄС не вдасться дійти компромісу, вони визнають це, і у своїй підсумковій заяві наголосять, що переговори про бюджет будуть відновлені на наступному саміті у січні 2013 року.

До того ж план передбачає, що в цьому разі буде досягнуто політичного рішення про схвалення бюджету без Великобританії, про що лідери і оголосять після січневого саміту.

Видання також зазначає, що німецькі юристи не бачать в цьому плані можливості оскарження такого рішення Лондоном в Європейському суді в Люксембурзі.

На сьогодні план Німеччини підтримали Франція, Швеція та Нідерланди.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі проходить засідання Європейської ради, присвячене тільки одному питанню - бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

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Держборг України у жовтні скоротився на 0,6% – до 61,675 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2012 року становив 492,97 млрд грн, або 61,675 млрд дол., що на 0,6% менше показника на кінець вересня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів України, в жовтні 2012 р. сума державного й гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 2,9 млрд грн в основному за рахунок чергових виплат із погашення боргу перед МВФ.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у жовтні ц.р. зменшився на 1,2% – до 36,233 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – зріс на 0,3%, до 25,443 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в жовтні збільшилася на 0,3% – до 12,683 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,182 млрд дол., гарантований внутрішній – 1,502 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2012 року становив 495,793 млрд грн, або 62,028 млрд дол., що на 0,8% більше показника на кінець серпня 2012 року.

Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.

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Українські зернотрейдери готові зупинити експорт пшениці

Зернотрейдери готові зупинити експорт продовольчої пшениці внаслідок досягнення позначки в 5,2 млн тонн із обумовлених, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Мінагропродом і зернотрейдерами, 5,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, посилаючись на результати робочої зустрічі міністра Миколи Присяжнюка і зернотрейдерів 23 листопада.

«Схема співпраці ефективна, оскільки всі сторони виконують один перед одним зобов'язання, не завдаючи взаємних збитків. Ми готові зупинити експорт продовольчої пшениці», - сказав у ході зустрічі президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

Його позицію підтримав президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, зазначивши, що можливості для експорту продовольчої пшениці на сьогоднішній день майже вичерпано.

Як випливає з доповнення до Меморандуму, підписаного Мінагропродом і учасниками зернового ринку 15 листопада ц.р., який визначив граничний експорт пшениці обсягом 5,5 млн тонн, подальші перспективи експорту зерна сторони розглянуть на нараді 1 грудня.

За інформацією Мінагропроду, до 23 листопада з України експортовано 11,1 млн тонн зерна, зокрема пшениці - 5,2 млн тонн, кукурудзи - 3,9 млн тонн, ячменю - 1,7 млн тонн.

Міністерство очікує, що загалом експорт зерна цього маркетингового року становитиме 21-22 млн тонн.

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Київ розмістив облігації на 1,9 млрд грн

Київська міська державна адміністрація провела первинне розміщення облігацій внутрішньої позики на суму 1 млрд 928 млн грн, єдиним покупцем виступив державний «Укрексімбанк».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар заступника голови адміністрації Руслана Крамаренка Олеся Остафієва.

За її словами, боргові папери були випущені трьома серіями на 1,125 млрд грн, 750 млн грн і 53 млн грн. з дохідністю 15.2% і 15,25%.

«Викупив всі облігації« Укрексімбанк ». Строк обігу боргових паперів - три роки », - сказала О.Остафієва.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада 2012 року Київрада дозволила здійснити внутрішні запозичення на 2 млрд грн шляхом випуску трирічних облігацій для погашення платежів за євро-бондами, випущеними у 2007 році.

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Прем'єр хоче створити в Україні Банк реконструкції та розвитку

В Україні буде створено Банк реконструкції та розвитку для кредитної підтримки експортерів і реалізації великих інфраструктурних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Я поставив завдання повернутися до тієї ідеї, яка багато років в Україні обговорюється, але ніяк не вистачає рішучості її реалізувати. Це, перш за все, кредитна підтримка наших експортерів. Для цього ми плануємо створити Банк реконструкції та розвитку. Завдання цього банку, перш за все, - забезпечити кредитування великих інфраструктурних проектів », - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що реалізація великих інфраструктурних проектів і кредитна підтримка експортоутворюючих галузей дозволить забезпечити прискорення розвитку економіки в умовах рецесії на зовнішніх ринках.

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«Нафтогаз» оголосив тендер на розробку плану з реформування компанії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії.

Про це йдеться у повідомленні «Нафтогазу України», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, метою і завданнями роботи є надання пропозицій стосовно найбільш оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» за основними напрямами діяльності компанії і її дочірніх підприємств (видобування, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектора, а також розробка проектів правових актів, які необхідні для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС за кожним з напрямів.

Кінцевий термін надання конкурсних пропозицій - до 10-ї години 21 грудня 2012 року

Дата розкриття конкурсних пропозицій - об 11-й годині 21 грудня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 квітня поточного року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Законом внесені зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виключно з метою і на виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених у результаті їх реорганізації, забороняється.

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УНІАН