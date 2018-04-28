Баланс тижня: збір з продажу валюти подібний провокації, Росія знову порушила питання щодо Митного союзу, перші відставки чиновників

Головне питання, яке хвилювало практично всіх в Україні минулого тижня, - ухвалить чи ні парламент закон про запровадження 15% збору з продажу валюти. Але документ навіть не внесли до порядку денного засідання ВР, його відправили на доопрацювання. Крім того, Київ і Москва після паузи, що тривала практично з літа, відновили «газові» переговори, які впритул пов'язані з питанням приєднання України до Митного союзу. Також відбулися перші відставки чиновників, що пройшли до Верховної Ради.

Податок на валюту: запровадити не можна відкласти

Практично весь тиждень у центрі уваги була тема запровадження 15% збору до Пенсійного фонду з продажу готівкової валюти. Відповідний законопроект вніс на розгляд парламенту голова комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Віталій Хомутинник. Важко повірити, що ініціатива не була узгоджена з Нацбанком, який останнім часом через зниження валютних резервів і відсутність надходжень ззовні вживає всілякі спроби вивудити валюту звідки тільки можна. А можна - з населення, у якого, за грубими підрахунками НБУ, її накопичилося близько 50-70 млрд дол.

Експерти, аналізуючи наслідки запровадження збору в один голос кажуть, що головною метою такого кроку - змусити людей у період обговорення законопроекту в парламенті і до моменту набуття чинності закону (якщо, звичайно, його ухвалить ВР) здати наявну валюту в банки: просто обміняти, покласти на звичайні або депозитні рахунки. Головне - гроші повинні піти в обіг. І дійсно, можна очікувати, що частину валюти все ж вдасться залучити до банківської системи, і трохи послабити напруження на ринку. Але лише на час. А після набуття чинності закону, безсумнівно, «розцвіте» тіньовий ринок, а курс долара почне зростати.

Досить конкретно днями описав ситуацію колишній в.о. міністра фінансів України Ігор Уманський: «Я глибоко переконаний, що цей законопроект ніхто не збирався брати в принципі. Реально - це була провокація з боку влади, провокація дуже простого характеру, до неї, до речі, вдавалися не лише в Україні, є світова практика. Суть її дуже проста - налякати сьогодні людей, які, за різними оцінками, мають приблизно 70 млрд доларів у кишенях, десь зберігають у трилітрових або інших форматів банках».

Запровадження збору, на думку Уманського, - елементарна провокація людей продати готівкову валюту, «і ще не факт, що за ринковим курсом. До речі, їм треба було ще сказати, що це буде за офіційним курсом Національного банку, і тоді ефект був би повним».

«Я думаю, що люди зорієнтуються і дуже швидко зрозуміють, що їх банально обдурили», - вважає Уманський.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Микола Азаров досі не висловив свою думку щодо планів запровадження збору. Але ж він, як ніхто інший, мав би противитися цьому. Насамперед тому, що цей крок, зрештою, не вирішить проблему дефіциту коштів у державі, і до того ж посилить негативне ставлення людей до влади і банківської системи.

Україна і Росія: знову про газ і Митний союз

Після деякої паузи, пов'язаної з виборами до Верховної Ради, Україна і Росія знову перейшли впритул до обговорення питань газової тематики і приєднання до Митного союзу. Це було дещо несподівано, оскільки РФ планувала вступити в нову фазу переговорів після остаточного формування нового складу українського парламенту. Чому Москва змінила плани, точно невідомо.

Сигналом, що ці два питання порушать найближчим часом, стали заяви 16 листопада заступника голови правління «Нафтогазу» Вадима Чупруна про те, що в 2013 році Україна скоротить закупівлю газу в «Газпрому» до 20 мільярдів кубів, і міністра енергетики Юрія Бойка, що в 2012 році обсяг закупівлі скоротиться до 26 мільярдів (раніше планувалося 27). Також Бойко заявив, що Україна готова відстоювати свою правоту в разі, якщо Росія у відповідь на дії Києва звернеться до арбітражу. Напевно такі заяви були зроблені, щоб публічно озвучити позицію Києва на майбутніх переговорах з Москвою.

Уже в понеділок, 19 листопада, сам Бойко вирушив до Москви для переговорів із главою «Газпрому» Олексієм Міллером. У цей день газову тему в телефонній розмові обговорили президенти Віктор Янукович і Володимир Путін, а в середу, 21 листопада, на переговори з главою уряду РФ Дмитром Медведєвим відправився прем'єр-міністр України Микола Азаров.

До речі, під час розмови, Медведєв поцікавився у Азарова, що означає заява українського віце-прем'єра Валерія Хорошковського, про те, що приєднання України до Митного союзу «поза законом». Азаров заявив, що це особиста думка його першого заступника і вона не відображає погляди всього уряду. "Кожен, звичайно, член уряду має право на плюралізм, на висловлення своєї думки, але воно не відображає погляди українського уряду», - сказав український прем'єр. Таку відповідь, судячи з усього, Медведєв сприйняв чи не як згоду на приєднання, за що не гріх і випити. «Ми вже заінтригували, це непогано», - сказав Медведєв, і додав, що «є про що поговорити і навіть є що випити».

З першим коментарем у підсумку переговорів прем'єрів виступив посол РФ в Україні Михайло Зурабов. Він зазначив, що діалог Києва і Москви покращився, а новий склад Ради цілком здатний відкоригувати законодавство, «наприклад, для відповідного схвалення якогось міжнародного договору». Правда, наразі не ясно, про який саме документ говорив посол: мова йде про співпрацю в газовій сфері, або про приєднання до Митного союзу. Також Зурабов наголосив, що питання про скорочення Україною обсягів закупівлі газу можуть вирішити в результаті діалогу, а до суду справа не дійде.

Схоже, висловлювання посла - публічна заявка Росії своєї позиції стосовно продовження переговорів з Україною.

Пізніше з'явився дуже короткий коментар результатів зустрічі з боку Азарова, який, по суті, можна звести до однієї фрази - «вчора ми досягли певного порозуміння». До того ж, судячи із заяви, поширеної прес-службою уряду, переговори стосувалися газу, торгівлі трубами, утилізаційного збору та низки інших аспектів. Так що, за якими темами досягнуто взаєморозуміння, не ясно.

Коментаря Медведєва так і не було. Це може свідчити про те, що суттєвих результатів за основними темами - газ і МС - немає. Скоріше за все, Росія просто виставила низку нових умов для вирішення проблемних питань.

Водночас, на думку низки аналітиків, Україна на сьогодні у переговорах, насамперед щодо газу, може відчувати себе досить впевнено і навіть має підстави сподіватися на зниження ціни. Потреба в російському газі в Європі скорочується, «Газпром» змушений в результаті судових рішень знижувати ціни для європейських споживачів. Так що, Україна сміливо може скорочувати закупівлю газу. «Газпром» не стане звертатися до суду. Хоча, якщо подивитися на ситуацію ширше, то Росія може застосувати відповідні заходи як економічного, так і політичного характеру.

Кабмін у стадії «поновлення»

На поточному тижні відбулися перші відставки чиновників у зв'язку з їхнім обранням депутатами України.

Зокрема, звільнений Нестор Шуфрич з посади заступника секретаря РНБО, Ігор Калетник - з посади голови Держмитслужби, Олексій Лелюк - з посади голови Державного агентства резерву.

Написання заяв про відставку підтвердили міністри регіонального розвитку і ЖКГ Анатолій Близнюк, освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, заявив про відставку і глава МНС Віктор Балога.

Янукович звільнив Станіслава Скубашевського з посади заступника глави Адміністрації Президента, Володимира Демішкана - з посади голови Державного агентства автомобільних доріг, а Ганну Герман - з посади радника Президента - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента.

Що стосується прем'єр-міністра Миколи Азарова, то очікувати його звільнення незабаром навряд чи варто. Економічна ситуація в країні ускладнюється, а, кажуть, що на переправі коней не міняють. Та й подейкують, що на сьомому - прем'єрському поверсі будівлі Кабміну «ситуація спокійна».

Про все потроху

Крім того, серед інших подій тижня слід відзначити розміщення урядом10-річних єврооблігацій на загальну суму 1,250 млрд дол. з прибутковістю на рівні 7,8% річних. Боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон. Початковий орієнтир прибутковості випуску - близько 8,0%. Це розміщення, за оцінкою експертів, може мати позитивний вплив на стан платіжного балансу країни.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про можливість передачі в концесію всіх 18 державних морських торговельних портів. Перші конкурси із залучення концесіонерів можуть оголосити через 6 місяців.

Дуже резонансним було й рішення Верховної Ради продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

І ще одна, на жаль, погана новина поточного тижня - Світовий банк заявив, що може погіршити макроекономічний прогноз щодо України за результатами року.

Юрій Дощатов (УНІАН)