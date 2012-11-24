Сьогодні - День пам'яті жертв Голодомору

Сьогодні Україна вшановує жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цьогорічне вшанування пам’яті жертв Голодомору присвячене доброчинцям - тим людям, які в непростий час чинили добро, рятуючи від голоду співвітчизників у 1932-1933 роках.

Як повідомили УНІАН у Громадському комітеті із вшанування пам’яті жертв Голодомору, сьогодні буде проведено пам’ятні заходи біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодоморів у Києві, в усіх обласних центрах та 32 країнах світу.

У Києві молоді люди пронесуть у скорботній ході дві сотні свічок зі стрічками, на яких будуть вказані імена та прізвища людей, що рятували інших від голоду. Наносити написи на стрічки та роздавати хліб, випечений на пожертви громадян, розпочнуть перед початком ходи біля станції метро «Арсенальна». О 14:00 від м. «Арсенальна» скорботна хода рушить до Національного меморіалу жертв Голодомору.

О 15:00 біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодомору розпочнеться панахида, яку відправлять Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, владика Богдан (Дзюрах), секретар Синоду єпископів УГКЦ, керівник Адміністрації Патріаршої курії. До участі запрошені представники всіх церков та релігійних організацій в Україні, дипломатичні представники, громадськість міста.

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої мільйони українців запалять свічки біля меморіалів Голодомору та на вікнах своїх домівок.

Довідка УНІАН. Щорічно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій.

Голодомор 1932–1933 років - масовий, умисно організований радянською владою голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української СРР (землі сучасної України за винятком семи західних областей, Криму і Південної Бессарабії, які тоді не входили до УРСР) і Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. Голод настав внаслідок спланованої конфіскації урожаю зернових і всіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади, що призвело до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах і здійснювала його експорт за кордон. Причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися і ніхто з можновладців, причетних до злочину, не зазнав покарання. Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не тільки навмисно замовчувалося радянською владою, про нього взагалі заборонялося будь-де згадувати.

У 2003 році український парламент назвав, а 2006 - офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-33 роках.

Кримінальну справу порушила і розслідувала СБУ за фактом здійснення Голодомору-Геноциду в Україні в 1932-1933 роках.

Рішенням суду були підтверджені висновки слідчих Служби безпеки України про організацію здійснення в 1932-1933 роках на території УРСР керівництвом більшовицького тоталітарного режиму – генеральним секретарем Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків (ЦК ВКП(б)) Йосипом Сталіним (Джугашвілі), членом ЦК ВКП(б), головою Ради народних комісарів (СРСР) В’ячеславом Молотовим (Скрябіним), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем і Павлом Постишевим, членом ЦК ВКП(б), генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії більшовиків України (КП(б) У) Станіславом Косіором, членом ЦК ВКП(б), головою Ради народних комісарів УРСР Власом Чубарем і членом ЦК ВКП(б), другим секретарем ЦК КП(б) У Менделем Хатаєвичем, геноциду української національної групи, тобто штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення.

Згідно з висновком судової науково-демографічної експертизи, проведеної в ході досудового слідства Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, в результаті вчиненого геноциду в Україні загинули 3 млн. 941 тис. людей.

Суд констатував, що Й.Сталін (Джугашвілі), В.Молотов (Скрябін), Л.Каганович, П.Постишев, С.Косіор, В.Чубар і М.Хатаєвич вчинили злочин геноциду, передбачений ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид), і закрив кримінальну справу у зв'язку з їх смертю.