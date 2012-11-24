Поблизу Токіо стався землетрус, оголошувалася загроза цунамі

Землетрус магнітудою 4,9 стався сьогодні у центральній частині основного японського острова Хонсю, передає ІТАР-ТАСС.

Інформація про потерпілих і руйнування не надходила. Національне метеорологічне агентство Японії оголосило про загрозу цунамі, проте через кілька хвилин відкликало попередження.

Тимчасово припинено роботу залізничного транспорту, зокрема швидкісних експресів "Сінкансен".

Епіцентр землетрусу знаходився на території сусідньої з Токіо префектури Тіба, а осередок залягав на глибині 80 км.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2011 року на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0, який отримав офіційну назву Великого землетрусу. Він спричинив цунамі, висота якого доходила до 30-40 метрів. У результаті стихійного лиха загинули і зникли безвісти понад 19 тисяч осіб. Майже 380 тисяч будинків були знищені або одержали руйнування. Сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1".