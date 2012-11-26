Янукович перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах

Президент України перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє прес-служба глави держави, програмою візиту, що розпочався напередодні, передбачені зустрічі В.Януковича з Президентом ОАЕ шейхом Халіфою бін Заїдом Аль Нагаяном, віце-президентом, прем’єр-міністром шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, а також спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном.

У м. Абу-Дабі Президент України також візьме участь у роботі спільного бізнес-форуму.

За результатами візиту буде підписано низку двосторонніх документів, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги і щодо співпраці в авіаційній галузі.

Візит Президента України до Об’єднаних Арабських Еміратів триватиме по 27 листопада.