ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Іпотека-2013: нульові перспективи?», у якому подає власний аналіз щодо питання, чи буде в громадян можливість профінансувати покупку житла за рахунок позикових коштів, чи іпотека так і залишиться в "замороженому" стані в 2013-му...

http://delo.ua/finance/ipoteka-2013-nulevye-perspektivy-190704/

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Також «Дело» публікує матеріал «Власників банків перевірять на «чистоту» всіх податкових декларацій», у якому пише: Національний банк готує низку змін до порядку реєстрації та ліцензування банків...

http://delo.ua/finance/sobstvennikov-bankov-proverjat-na-chistotu-vseh-nalogovyh-deklar-190679/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Рух на місці» пише: українська економіка не зможе показати наступного року більш ніж 3-відсоткове зростання, визнали в уряді. До того ж, за умови негативної кон'юнктури зовнішніх ринків ВВП, цілком імовірно, збільшиться всього на 2,4%. Погіршення прогнозу буде позитивно оцінено Міжнародним валютним фондом, але обмежить Кабмін у можливості нарощувати витрати бюджету, вважають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2075941

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Зі Сходу повіяло газом» пише: посол Азербайджану в Україні заявив, що з кінця 2017 року його країна почне експорт в Україну 2 млрд кубометрів газу через Трансанатолійський газопровід. У Міненерго кажуть, що поставки здійснюватимуться через LNG-термінал, до того ж Україна готова сприяти його будівництву на території Грузії, звідки може вестися перевалка. Азербайджанське паливо буде мінімум на третину дешевше від російського. Проте здійснення проекту зажадає інвестицій у 2 млрд дол., зазначають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2076069

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Видання «Сегодня» в публікації «Топ-5 змін з нового року в Україні» пише: з'являться закордонні паспорти з відбитками пальців, у БТІ заберуть більшу частину повноважень, «шкідливі звички» знову подорожчають, але з бізнесу візьмуть трохи менше податків...

http://www.segodnya.ua/politics/laws/vazhnye-zakony.html

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Також «Сегодня» в публікації «Янукович поїхав домовлятися про емірські інвестиції і катарський газ» пише: катарський газ, враховуючи доставку, втричі дешевший газпромівського товару. Україну це більш ніж влаштовує. Джерело розказало, що за дешеве паливо ми запропонуємо Катару нашу пшеницю...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/YAnukovich-poedet-dogovarivatsya-ob-emirskih-investiciyah-i-katarskom-gaze.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня: збір з продажу валюти подібний провокації, Росія знову порушила питання щодо Митного союзу, перші відставки чиновників» подає огляд головних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/ukr/detail/148161

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Пасажири електричок заплатять за рейки» пише: через різке зростання інфраструктурної складової в тарифі проїзд може подорожчати додатково на 8%...

http://izvestia.ru/news/540260

(УНІАН)