Порошенко: Угода про ЗВТ з ЄС технічно буде готова до кінця року

Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом до кінця року технічно буде готова до підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні в ході зустрічі з керівниками виробничих профспілок.

Він зазначив, що на сьогодні варіант документа англійською мовою вже узгоджено з українською версією.

«У нас є всі підстави вважати, що до кінця поточного року технічну процедуру, включаючи переклад всіма мовами країн членів Євросоюзу, ми завершимо», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ц.р. в Брюсселі представники України і Європейської комісії парафували текст угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, яке є невіддільною частиною угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

3 жовтня представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв заявив, що наразі триває процедура підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо внутрішні державні процедури, необхідні для підписання», - сказав К.Єлісєєв.

За його словами, європейська сторона здійснює технічну підготовку документа до підписання, зокрема переклад на всі 23 офіційні мови Євросоюзу.

К.Єлісєєв зазначив, що також необхідною є юридична звірка тексту угоди, а також всіх перекладів.