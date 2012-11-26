Анонс на 27 листопада

* Відбудеться з'їзд Федерації роботодавців України. У роботі з'їзду візьмуть участь близько 500 власників і керівників підприємств, відомих бізнесменів з усіх регіонів України, які представляють усі галузі економіки України. У з'їзді візьмуть участь: Прем'єр-міністр України Микола Азаров, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, керівники міністерств і відомств, зокрема Державної податкової служби України, Державної митної служби України та інших державних органів і установ.

* В Антимонопольному комітеті України розпочнеться круглий стіл, присвячений обговоренню актуальних питань на ринках лікарських засобів. Захід відбудеться за участю в.о.голови Комітету Рафаеля Кузьміна. Учасники заходу розглянуть аспекти формування цін на лікарські засоби, що використовуються для лікування і профілактики ГРВІ та грипу. Окрему увагу буде приділено обговоренню результатів роботи органів Комітету на ринках лікарських засобів з метою запобігання та припинення порушень конкурентного законодавства.

* Фонд «Відкрий Україну» проведе черговий Дипломатичний клуб. Його учасниками стануть Президент Грузії Михайло Саакашвілі і засновник Фонду, голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Тема заходу: «Регіон на перехресті: європейська перспектива для України і Грузії». Учасники зосередять увагу на стані взаємин Грузії та України з ЄС та ролі євроінтеграційних прагнень для процесів реформ і демократизації двох країн. Після виступів доповідачів відбудеться відкрита дискусія.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості пішов у зростання. Рятуйся, хто може? Огляд київського ринку житлової нерухомості 2012 - перспективи 2013». У роботі візьме участь гендиректор агентств нерухомості Планета Оболонь і порталу нерухомості Domik.net Віталій Котенко. На конференції будуть розглянуті результати ринку житлової нерухомості Києва 2012, від загального тренду до аналізу за окремими вузькими секторами. Буде наочно продемонстровано розшарування київського ринку житла, названі чемпіони зростання і спаду цін. Крім цінових показників буде освітлено сьогоднішній стан речей на ринку житла, порушено питання державної інтервенції на ринок, проведено аналіз можливих наслідків, дані сценарії розвитку подій на 2013 рік (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-656-34-02, vitaly@domik.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Який уряд потрібен новому Парламенту: невиконані завдання адмінреформи". Що змусило уряд розпочати адміністративну реформу два роки тому? З якою метою це було зроблено насправді? Які суспільні групи були зацікавлені в адміністративній реформі і чому? Чи потребує адміністративна реформа продовження і які висновки має зробити з неї уряд? Ці та інші питання будуть обговорюватися на прес-конференції Українського інституту публічної політики (УІПП). Також будуть презентовані рекомендації УІПП щодо подальшого утримання адміністративної реформи в Україні. Учасники: народний депутат України Юрій Ганущак, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та директор програми «Політичний процес та належне управління» УІПП Іван Пресняков.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Реконструкція у Десятинному провулку в м.Києві - позиція будівельників" про реконструкцію колишнього будинку настоятеля Андріївської церкви, який знаходиться в Десятинному провулку Києва. У прес-конференції візьмуть участь представник УПЦ Київського Патріархату, якій було передано цю будівлю в рамках повернення Церкві її колишньої власності, а також представники будівельної компанії, яка займається реконструкцією (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

15-00 - Відбудеться презентація унікального великоформатного подарункового видання "Національний музей історії України. У 2 томах", виданого в 2010-2012 роках за програмою "Українська книга" видавництвом "Мистецтво".

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63