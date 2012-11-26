ТОП-10 (26 листопада)

«Нафтогаз» ще не подав офіційної заявки про зниження обсягу закупівлі газу в 2013 році

НБУ хоче боротися із зарплатами в “конвертах” запровадженням 15% збору на продаж валюти

Україна розпочала будівництво газопроводу від ГТС до «LNG-терміналу»

Україна підписала з Excelerate Energy LLC і Gas Natural SDG угоди за проектом «LNG термінал»

Газ від «LNG терміналу» буде на 20% дешевше російського

Порошенко не виключає нової програми співпраці з МВФ

ДІУ підвищила ставку рефінансування за іпотекою до 18% річних

Зростання ВВП України в 2012 році складе не більше 1% - консенсус-прогноз

Позитивний фінрезультат підприємств України у січні-вересні становив 53,2 млрд грн

«Завод з виробництва ядерного палива» збільшить статутний капітал на 160 млн грн

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«Нафтогаз» ще не подав офіційної заявки про зниження обсягу закупівлі газу в 2013 році

НАК «Нафтогаз України» ще не подав офіційної заявки «Газпрому» про зниження обсягу закупівлі газу в 2013 році до 18 млрд кубометрів.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Він зазначив, що на сьогодні Україна лише поінформувала російську сторону про зниження закупівлі.

«Ми озвучили нашим колегам цю цифру. Як тільки ми оформимо офіційно нашу пропозицію, думаю, що ми отримаємо і реакцію російської сторони», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, Україна в 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з Росії до 20 млрд куб. м.

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Раніше заступник глави "Газпрому" Олександр Медведєв заявляв, що «Газпром» розраховує, що Україна закупить цього року 40 млрд куб. м газу. Однак того ж дня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістам, що цей показник не перевищить 27 млрд кубометрів як цього, так і наступного року.

Нагадаємо, російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік уже втрачено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактну кількість газу на 2013 рік могло бути змінено в термін до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити не менше 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

Нагадаємо, що в 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити, щонайменше, за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.

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НБУ хоче боротися із зарплатами в “конвертах” запровадженням 15% збору на продаж валюти

Національний банк України, пропонуючи 15% збір на продаж валюти, хоче стимулювати працедавців виплачувати зарплату виключно в національній валюті.

Про це в інтерв'ю виданню “Деловая столица” заявив заступник голови Нацбанку Валерій Прохоренко.

“Крім цього, ми стимулюємо фізосіб і їхніх працедавців до отримання (видачі) зарплат виключно в національній валюті. Тобто це ще й боротьба із зарплатами "в конвертах" - відбілювання доходів і підвищення прозорості розрахунків. Ще одна мета - наповнення Пенсійного фонду”, - сказав він.

Пояснюючи, чому вибрали збір саме в розмірі 15%, В.Прохоренко зазначив, що за основу взяли ставку податку з фізичних осіб, яка діє в країні. За його словами, оскільки адміністрування податку - це складний процес, то було вирішено запровадити збір, спрямований на поповнення Пенсійного фонду. Заступник голови НБУ запевняє, що від таких аналогій відштовхувалися в багатьох державах: залежно від країни розмір валютного збору сьогодні коливається від 5 до 20%.

В.Прохоренко зазначив, що портфель валютних кредитів населення сьогодні перевищує 10 млрд доларів, і тому збір на купівлю валюти став би “серйозним тягарем”. Тому й ухвалили рішення запровадити такий збір саме на продаж валюти.

Говорячи про перспективи ухвалення законопроекту, заступник голови НБУ зазначив, що з профільним комітетом у парламенті найближчим часом проведуть роботу й обговорять основні норми законопроекту. “Але, вважаю, він істотно не зміниться. Зміниться лише розуміння депутатами основної спрямованості нововведень”, - сказав В.Прохоренко.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується запровадити 15% збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття ним чинності, у разі ухвалення, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. До того ж в експертному середовищі відразу звернули увагу, що запровадження податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку. Крім того, директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила про те, що запровадження 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту на невизначений термін.

Пізніше автор законопроекту - народний депутат від Партії регіонів Віталій Хомутинник повідомив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики запропонував відкликати законопроект. «Законопроект допрацюють, враховуючи узгодження позицій Кабінету міністрів, Національного банку і громадськості», - сказав В.Хомутинник.

На його думку, будуть проведені додаткові консультації за участю представників уряду, НБУ, народних депутатів, експертів банківського середовища з метою знайти компромісну позицію щодо врегулювання питань валютного ринку.

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Україна розпочала будівництво газопроводу від ГТС до «LNG-терміналу»

Україна розпочала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG-терміналом».

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий старт будівництва дав у понеділок, 26 листопада, прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Загальна вартість будівництва газопроводу становить 1 млрд 151 млн грн.

Будівництво планується виконати у два етапи. Перший етап – будівництво газопроводу завдовжки 42 км. Реалізація цього етапу дозволить одержувати від «LNG терміналу» газ в об'ємі до 5 млрд кубічних метрів на рік.

Другий етап – будівництво газопроводу завдовжки 23 км, що дозволить приймати від «LNG терміналу» газ у максимальному об'ємі до 13,35 млрд кубічних метрів на рік.

Будівництво газопроводу здійснюватиметься власними силами держкомпанією «Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», який має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України у проекті становитиме 25% + 1 акція.

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Україна підписала з Excelerate Energy LLC і Gas Natural SDG угоди за проектом «LNG термінал»

Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як передає кореспондент УНІАН, документи підписали 26 листопада під час церемонії початку реалізації проекту.

Угоду підписали: голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, SA Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

«Американська компанія це власник плавучих заводів, і ми підписали сьогодні договір про оренду цих заводів, а іспанська компанія - це інвестори і сьогодні було підписано акціонерну угоду», - сказав Ю.Бойко.

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Газ від «LNG терміналу» буде на 20% дешевше російського

Ціна на газ, що надходить з «LNG терміналу» до ГТС України, буде нижча на 20%, ніж на газ, що надходить з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів.

«Ціна на газ буде як мінімум на 20% нижча, ніж на сьогоднішній газ, що надходить на територію України», - сказав В.Каськів.

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Порошенко не виключає нової програми співпраці з МВФ

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко не виключає, що Україна може продовжити чинну або підписати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

Він відзначив, що програма співпраці може бути продовжена до серпня 2013 року.

«На 8 місяців може бути продовжена стара програма – до серпня 2013 року. У нас на сьогодні така можливість є, і вона визначена документами. Це залежить від доброї волі МВФ. Нам необхідно визначитися, що нам більше потрібно: стара програма, чинність якої потрібно продовжити, чи нова програма, яка буде розроблена абсолютно на нових реаліях. Тому що реалії початку 2010 року, на яких розроблялася ця програма, і реалії глобальної кризи, з якими ми вступаємо у 2013 рік, різні. Ми абсолютно не виключаємо, що можливі варіанти нової програми для нас також будуть прийнятними», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що нову програму співпраці з МВФ у разі потреби можна буде розробити і прийняти до лютого 2013 року.

«Нову програму можна абсолютно реально розробити і прийняти до лютого 2013 року», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, що на сьогодні Україна співробітничає з МВФ за програмою надання кредитів stand-by на 16 млрд дол. від 2010 року, чинність якої закінчується у грудні поточного року.

Уряд веде переговори щодо продовження програми.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати у листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

У липні 2010 року було прийнято нову Програму співпраці України і МВФ, яка передбачає виділення Україні кредиту майже на 16 млрд дол.

Після ухвалення програми влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 р. було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема - щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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ДІУ підвищила ставку рефінансування за іпотекою до 18% річних

Державна іпотечна установа (ДІУ) підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками - партнерами ДІУ, до рівня 18% річних у гривні, зазначається у прес-релізі установи.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалила наглядова рада установи.

У ДІУ відзначили, що зміна ставки рефінансування іпотечних кредитів пов'язана насамперед зі зміною вартості фінансових ресурсів, залучених ДІУ на внутрішньому фінансовому ринку для здійснення операцій з рефінансування іпотечних кредитів і кредитування банків - партнерів ДІУ.

«Враховуючи вимоги міжнародних фінансових організацій до України, згідно з рекомендаціями Національного банку України і Міністерства фінансів України, з метою уникнення ризиків незалучення ДІУ коштів у грудні 2012 року була приведена у відповідність вартість запозичень ДІУ - вартість запозичень, здійснюваних державою в особі Міністерства фінансів України», - повідомляється в прес-релізі.

У ДІУ уточнили, що для заявок, які надійшли до ДІУ від банків-партнерів на рефінансування іпотечних кредитів до 23 листопада 2012 року, ставка залишиться на рівні 11% річних.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) з початку поточного року рефінансувала 965 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 233 млн грн.

Станом на жовтень 2012 року середня ставка іпотечного кредитування населення банками - партнерами ДІУ становила 13,63% річних.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

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Зростання ВВП України в 2012 році складе не більше 1% - консенсус-прогноз

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році складе не більше 1%. Про це йдеться в консенсус-прогнозі, підготовленому експертами і опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Згідно з прогнозом, в 2013 році зростання ВВП становитиме 2,9%. Прогноз показника середньої зарплати в Україні в 2012 році склав 3040 грн., а в 2013 р. - 3384 грн.

Індекс споживчих цін в 2012 р. складе в середньому 2,3%, в 2013 р. - в середньому 6,9%.

Прогноз припливу інвестицій в 2012 році складе 5,993 млрд доларів, у 2013 році - 6,334 млрд доларів.

Негативне сальдо платіжного балансу в 2012 році, згідно з консенсус-прогнозом, складе 12,085 млрд дол., а в 2013 році - 11,483 млрд дол.. (6,3% ВВП) за прогнозного обсягу експорту в 97,584 млрд дол., імпорту - в 109,959 млрд дол.

Середній курс гривні щодо долара складе в 2012 році 8,08 грн/дол. (за максимального прогнозного значення 8,41 грн/дол.), середнє значення обмінного курсу в 2013 році складе 8,55 грн/дол. (максимальний прогноз - 9,5 грн/дол.).

У консенсус-прогнозі також сказано, що показники 2014-2015 років будуть багато в чому залежати від рецесійних тенденцій в ЄС і окремих державах Євросоюзу. У цьому зв'язку середньостроковий прогноз формують консервативні оцінки зростання економіки України в межах 3-5% за фокусного значенні зростання ВВП в 3,9%. «Передбачається, що основним чинником економічного зростання стане розширення інвестиційного попиту: середнє значення реального приросту інвестицій - 5% при варіації показника від 2% до 9,3%, що перевищує усереднений показник реального приросту приватного споживання в 4,6% з варіацією від 3, 3% до 5% », - йдеться в консенсус-прогнозі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні консенсус-прогноз встановлював зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2012 році на рівні 2,3% замість 3,2% прогнозованих у квітні поточного року.

У листопаді Світовий банк заявив, що може погіршити свій макроекономічний прогноз щодо України за результатами 2012 року.

У липні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на рівні 2%.

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Позитивний фінрезультат підприємств України у січні-вересні становив 53,2 млрд грн

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-вересні 2012 року становив 53,162 млрд грн, зазначається у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-вересні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року скоротився на 19,4% - до 135,93 млрд грн. Зі збитком січень-вересень 2012 рік завершили 39,1% підприємств країни проти 40,8% у січні-вересні 2011 року. Сума збитку підприємств у січні-вересні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зросла на 6,1% - до 82,76 млрд грн.

За даними Держстату, січень-вересень 2012 року завершили зі збитком 42,9% промислових підприємств України (за 9 місяців 2011 року - 42,5%). Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-вересень 2012 року становило 19,003 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становило 112 млрд 930,3 млн. грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році

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«Завод з виробництва ядерного палива» збільшить статутний капітал на 160 млн грн

Українсько-російське спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива» збільшить розмір статутного капіталу на 160 млн грн - до 161,5 млн грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, дане рішення було прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів 21 листопада ц.р.

Розмір статутного капіталу планується збільшити за рахунок закритого розміщення серед акціонерів підприємства 16 тис. штук додаткових простих іменних акцій.

Також у повідомленні наголошується, що метою збільшення статутного капіталу є забезпечення операційної діяльності підприємства, а також здійснення проектних та інших робіт, необхідних для будівництва заводу з виробництва ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня ц.р. в Україні неподалік селища Смоліне (Кіровоградська обл.) було розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

Відповідно до затвердженого ТЕО, загальна вартість проекту становить близько 460 млн дол., у т.ч. першої черги - 324,5 млн дол.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50% +1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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