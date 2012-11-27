ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Росіяни й американці складуть конкуренцію в приватизації українських портів», у якому пише: інтерес до морських портів України проявляють американські і російські компанії. Серед українських бізнесменів, що бажають розширити свій бізнес в цьому напрямку, експерти називають Ріната Ахметова і Дмитра Фірташа...

http://delo.ua/ukraine/rossijane-i-amerikancy-sostavjat-konkurenciju-v-privatizacii-ukrain-190875/

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Також «Дело» публікує матеріал «П'ять кроків Нацбанку зі стабілізації валютного ринку», в якому пише: у Нацбанку не виключають введення кримінальної відповідальності за тіньові операції з готівковою валютою...

http://delo.ua/finance/pjat-shagov-nacbanka-po-stabilizacii-valjutnogo-rynka-190800/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Справа за малими» пише: слідом за Світовим банком і Державною податковою службою, звіти яких виявили незначне спрощення умов ведення бізнесу та інвестиційного клімату в Україні, "Європейська бізнес асоціація" несподівано зафіксувала поліпшення ситуації у фіскальній сфері...

http://kommersant.ua/doc/2076551

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Макропоказниковий наступ» пише: в уряді визначилися з параметрами ключових макропоказників на 2013 рік. Проект держбюджету буде розраховано на основі зростання реального ВВП на 2,9-3%, при цьому розмір номінального ВВП залежатиме від відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом і становитиме від 1,55 трлн до 1,6 трлн грн. Істотна різниця в оцінках номінального ВВП призведе до перегляду доходів і видатків держбюджету на 30-40 млрд грн, підрахували експерти...

http://kommersant.ua/doc/2076595

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Видання «Сегодня» в публікації «На Україну чекає астрономічний долар» пише: для послаблення гривні є макроекономічні причини. Насамперед це пов'язано з дисбалансом за нашим платіжним рахунком...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincy-budut-pokupat-dollar-po-880.html

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Також «Сегодня» в публікації «На Новий рік в Україні можна купити квиток на будь-який поїзд - треба знати місця» пише: квитки з спецрезерву можна придбати за допомогою охоронців. Накрутка становить близько 30 гривень залежно від напрямку...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Na-Novyy-god-v-Ukraine-mozhno-kupit-bilet-na-lyuboy-poezd-nuzhno-znat-mesta.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Україна може отримати від «Південного потоку» неабиякий зиск» пише: Україні як державі, яка претендує на роль солідної, у ситуації, що історично склалася у відносинах з РФ, було б вигідно перестати бути "газотранзитною" країною і в такий спосіб позбутися постійної залежності від примх "несерйозних" партнерів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/148214

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Квитки в плацкарт на 2013 рік подорожчають з дня на день» пише: "Російські залізниці" домоглися свого - тарифи, що раніше масивно підтримувалися державою, підвищать на 20%...

http://izvestia.ru/news/540354

(УНІАН)