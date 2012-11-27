Порошенко підкреслює, що не подавав заяву про відставку

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко не подавав Президентові заяву про відставку в зв'язку обранням народним депутатом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"Президент не підписав мою заяву про звільнення, тому що я її не писав", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів.

На уточнене запитання, чи писатиме він заяву, П.Порошенко сказав: "Коли рішення буде прийнято, ви про це дізнаєтеся".

Як повідомляв УНІАН, П.Порошенко на парламентських виборах був обраний народним депутатом України в мажоритарному окрузі № 12 (Вінниця), за нього проголосували 71,52% виборців.

5 листопада в ефірі телеканалу ICTV П.Порошенко заявив, що піде працювати у Верховну Раду. «Я, звичайно, буду в парламенті, тому що я дуже поважаю волевиявлення майже 74-х тисяч вінничан. Я пишаюся, що я як самовисуванець набрав найбільшу кількість голосів, і перед кожним виборцем я відчуваю відповідальність», - підкреслив П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що не буде ні в більшості, ні в опозиції.