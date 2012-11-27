28 листопада Україна і Росія обговорять економічні відносини у рамках ЄЕК

У середу, 28 листопада, в Москві на першому засіданні «Діалогу з торгових питань» сторони обговорять питання експорту українських труб у 2013 році до Росії й ліквідацію захисних заходів з боку обох країн, які значно лібералізують торгові режими й створення механізму, який дозволить нашим суб'єктам захищати свої права, зокрема з використання арбітражних механізмів СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у вівторок на прес-конференції міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко.

Він зазначив, що проведення цього засідання «це офіційне інституційне оформлення відносин між Україною і Митним союзом».

«Якби Україна планувала вступати до МС, то навіщо тоді оформляти відносини між двома суб'єктами міжнародних економічних відносин? Це було зроблено для того, щоб виробити платформу, майданчик, де ми обговорюємо наші торгові відносини», - додав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Москві міністр по торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов і міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко проведуть перше засідання «Діалогу з торгових питань».

За інформацією ЄЕК, за підсумками переговорів сторони на спільній прес-конференції повідомлять про підсумки засідання «Діалогу з торгових питань», досягнуті домовленості у сфері зняття обмежень у взаємній торгівлі, а також про розвиток торгово-економічного співробітництва між країнами Митного союзу і Україною.

Також сторонами буде підписано спільний протокол про обмін інформацією щодо застосування обмежувальних заходів у торгівлі.

«Діалог із торгових питань» засновано в рамках «Меморандуму про співробітництво з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією і урядом України», який було підписано у вересні 2012 року.

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан із можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована будь-якому з урядів трьох країн. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування й розвитку Митного союзу та Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створено рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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