Анонс на 28 листопада

* Засідання Кабінету Міністрів України.

* Відкриється підсумкова річна виставка винахідництва «Майбутнє України», на якій представлять понад 100 українських розробок. Зокрема, винахідник із м.Рівне продемонструє дешевий сонячний концентратор, виготовлений з DVD дисків, з Миколаєва представлять експериментальний блок живлення від сонця, а також прилад для незрячих і біорезонансний електростимулятор для підвищення імунітету та ін. Автори розробок отримають цінні подарунки.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Новий смак Молдови: перспективи молдавських вин в Україні». Молдавський винний ринок переживає новий виток розвитку. У галузі здійснюються серйозні реформи - розробляється нове законодавство, виробники переорієнтовуються на нові експортні ринки. Стара система, за якої винороби були орієнтовані на виробництво «кількісного валу», змінюється з метою досягти «якісного результату». Сьогодні Україна стала одним з перспективних експортних ринків для молдавських вин. На прес-конференції буде представлено сучасний стан молдавського ринку вина, проведені презентації виноробень Молдови, а також будуть озвучені плани з виходу молдавських компаній на український ринок і представлена ​​їхня продукція, яка завоювала всесвітнє визнання. Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Іон Стевіле; головний редактор журналів «Акциз» та «Вінофест» Ксенія Пасечник; заст. директора місії в Україні, Білорусії та Молдови Анн Марі Ястішок; старший менеджер проекту, USAID Moldova Сержіу Ботезату; винороб, Chimislia wineries Дорін Миндру; Viniumwines Марко Тіггельман (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація: (094) 925 67 60, ksenia@az-ua.com.ua.

* Відбудеться презентація на тему: «Знайомство з роботою столичної служби зайнятості». Організатор - Київський міський центр зайнятості. Учасники: Людмила Золотова, перший заступник директора Київського міського центру зайнятості; Зоя Ярмоленко, директор Деснянського районного центру зайнятості, Олександр Ганієв, начальник відділу інформації, зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Учасники заходу можуть відвідати екскурсію Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України, яку проведе Юрій Маршавін, перший проректор інституту.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Відновлювана енергетика в Україні: чому закон заслуговує вето». Учасники: голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, голова правління Української біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, голова Асоціації учасників альтернативних видів палива та енергії України Віталій Давій.

* Круглий стіл на тему: "Модель" економічної людини" та поведінка українських споживачів фінансових послуг". Запрошені: Олександр Мертенс, к.е.н., доцент; Макс Гольцберг, професор бізнес-школи МІМ-Київ, академік Міжнародної академії менеджменту; Дмитро Леонов, викладач КНЕУ, голова Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу; Олег Мозговий, д.е.н., професор, зав.кафедрою міжнародних фінансів КНЕУ; Олексій Шнеєр, психолог-консультант, бізнес-тренер; Олена Франківська, директор з продажів, член правління Platinum Bank; Галина Жукова, директор з роздрібного бізнесу та мережі ПАТ "Креді Агріколь Банк" та ін

* Прес-конференція, присвячена впровадженню інноваційної технології оплати банківськими картами Visa payWave. Організатори: МакДональдз Україна, компанія Visa і Ощадбанк. Запрошені: Світлана Георбелідзе, глава офісу Visa в Україні; Оксана Чопа, старший директор з виробництва і навчанню компанії МакДональдз в Україні; Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Василя Кисіля, старшого партнера та Олега Макарова, керуючого партнера ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" на тему: "Розвиток ринку юридичних послуг в Україні: основні тренди, підсумки і прогнози. Критерії вибору юридичного консультанта ".

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Як застрахувати життя і здоров'я в травматичний зимовий період?». Учасники: Леонід Хорін, гендиректор Асоціації страховиків України (АСУ) Олександр Залєтов, заступник голови ради Ліги страхових організацій України (ЛСОУ).

* Відбудеться прес-конференція Асоціації українських банків на тему: "Результати діяльності банківської галузі і загрози від законодавчих ініціатив НБУ". Учасники: Станіслав Аржевітін, голова ради Асоціації українських банків, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президента Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України.

* Відбудеться засідання Підготовчої депутатської групи (вул. Грушевського, 5, зала нарад, вхід через 9-й під'їзд).

* Прес-конференція завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного інституту гідрометеорології, доктора фізико-математичних наук, професора Вазіра Мартазінова - "Погодні умови зими 2012-2013 років".

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Місто професій KidsWill в новому ТРЦ ART MALL". Навесні 2013 року в новому ТРЦ «ART MALL» буде відкрито унікальний для України освітньо-розважальний комплекс для дітей - Дитячий місто професій «KidsWill» - місто з площею і вулицями, де є лікарня, пожежна станція, банк, ресторани, магазини, радіо, телебачення і багато інших установ, де діти від 3 до 14 років можуть «приміряти» на себе професію пожежного, будівельника, міліціонера, репортера, актора, лікаря, кулінара, радіо-ведучого, пілота та багато інших. Дитячий місто професій «Kidswill» буде розташований в новому ТРЦ ART MALL в Києві, на перетині вулиць Академіка Заболотного та Столичного шосе. ТРЦ ART MALL запропонує своїм відвідувачам унікальну концепцію розважальної зони. Учасники: Володимир Тарновський, концептолог проекту "KidsWill"; Владислав Холодов, концептолог проекту "KidsWill"; Наталія Живицький, керівник проекту "KidsWill"; Юлія Ванченко, маркетинговий директор ТРЦ "Art Mall".

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